疫情增加室內空汙 北科大與宏碁推智慧空品建築

WHO統計，全球平均每10人就有九人無法呼吸到安全的空氣，疫情讓大家「宅」在室內時間更長，室內空污影響更甚於室外。為提升室內空氣品質，將建築融入智慧健康科技，台北科技大學表示，校方與宏碁正式締結國際產學聯盟夥伴，並舉辦智慧健康建築趨勢論壇。

北科大副校長任貽均指出，北科大在智慧感測、健康建築、冷凍空調、室內環境品質等專業深耕多年，能源與冷凍空調工程系、建築系、環境工程與管理研究所及相關研究中心研發量能廣受產業認可，相信與宏碁攜手合作，雙方團隊資源整合，將共同成就台灣健康建築的人才培育和產業願景。

宏碁營運長張世欣表示，後疫情時代全球對空氣循環品質更加重視，「通風」、「呼吸健康」成為熱門話題。宏碁今年3月發起「台灣健康呼吸計畫」，推出智慧空氣品質解決方案。此次雙方攜手結合環保署與工研院能量，一起為未來建築重新定義，確保人們享受更優質的生活環境。

行政院環保署空保處處長蔡孟裕表示，國內自2011年「室內空氣品質管理法」以來，持續滾動式檢討政策並落實，室內空氣品質管制場所已涵蓋大專校院、醫療機構、鐵路車站、健身場所、視聽歌唱場所等，也聯合地方政府成立空污跨區合作預防應變小組，同時針對各項污染源對症下藥，維護空氣品質並加速達成減碳目標。

北科大能源與冷凍空調工程系特聘教授胡石政指出，都市地區建築密布，室內通風換氣都仰賴機械空調系統，加上室內裝修大量使用含化學物質的家具建材等因素，造成「病態建築症候群」影響人的健康。

北科大創新綠建材研發與推廣中心主任邵文政表示，使用綠建材設計可避免大多數病態建築症候群，我國推動綠建築、綠建材標章多年，但兩個標章都未規範裝修過程。如能運用優質建材進行裝修，透過綠裝修的認證制度不但可減少裝修糾紛，更可如綠建築般達到節能、減碳、健康的需求。