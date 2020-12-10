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彩色口罩風潮 大學生造型設計作品嘴上造型夯

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
因應今年口罩風潮，美容系學生作品在臉上造型多所琢磨。記者林敬家／攝影
因應今年口罩風潮，美容系學生作品在臉上造型多所琢磨。記者林敬家／攝影

彰化建國科技大學美容系暨美容科技研究所200多位準畢業生的成果展覽，因新冠肺炎疫情從年初開始散播至今都未銷聲匿跡，校方不想讓學生失望，採小規模今天舉行，今年彩色口罩風也展現在學生作品，水鑽串聯、羽毛黏接、透模薄紗的臉上造型成為焦點。

建國科大美容系主任蕭蓉禎表示，成果展學生靜動態作品都很精緻，也很有亮點，展現無限的創意。動態作品共有八組依序為「靛•記」、「7.3」、「HAKKA」、「BLACK」、「斑馬.線」、「鏡辰」、「青春之慾」、「55688」，研究生及進修部二技、四技學生則以靜態作品及小論文為主，作品琳瑯滿目，讓人目不暇給。

彰化縣副縣長洪榮章也到場祝賀表示，建國科大美容系創立至今17年，有一半以上的學生都是彰化縣子弟，畢業生就業率很高，許多學生畢業時已經是有名的新娘秘書、髮型設計師、美容師、專業模特兒，或在醫學美容產業就業，成為服務產業的新亮點。

學生以藍鵲為主題，以羽毛、噴槍設計漸層的藍色口罩。記者林敬家／攝影
學生以藍鵲為主題，以羽毛、噴槍設計漸層的藍色口罩。記者林敬家／攝影
因應今年口罩風潮，美容系學生作品在臉上造型多所琢磨。記者林敬家／攝影
因應今年口罩風潮，美容系學生作品在臉上造型多所琢磨。記者林敬家／攝影

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