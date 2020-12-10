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110年技優保送及甄審學生納專班 名額大減2千人

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
勞動部勞動力發展署中彰投分署培訓選手參加第50屆全國技能競賽，獲得15金、9銀、11銅、24優勝及4佳作佳績。圖／勞動部勞動力發展署中彰投分署提供
勞動部勞動力發展署中彰投分署培訓選手參加第50屆全國技能競賽，獲得15金、9銀、11銅、24優勝及4佳作佳績。圖／勞動部勞動力發展署中彰投分署提供

110學年四技二專技優保送和技優甄審簡章今天出爐，按技專校院招生委員會聯合會統計，今年兩管道共有5812個名額，約比去年少2000個。110學年技優保送釋出163名、技優甄審5649名，這些名額都按教育部規畫，入學後進到專班或類專班就讀，接受更適性的教育。

技專招聯會統計，110學年技優保送名額有39個系組釋出163名、技優甄審則有849個系組共5649名。釋出的總名額較109學年少2009個，109學年兩管道有7821個名額，其中技優保送有84系組共247名，技優甄審有1615個系組共7574名。

技優保送、技優甄審兩管道主要招收國內外技能競賽選手、中學階段就取得乙級證照等條件的技優生。多所科技大學主管指出，技優生就讀高中期間專精技術，有些學生入大學後還繼續配合技能賽程，出現必須休學、不適應系上理論課程等情形。若將他們編入專班，課程安排更彈性、符合需求。

教育部技職司長楊玉惠本月2日接受立委質詢時表示，部分科大已將技優生納入專班，休退率大幅降低，教育部因此規畫擴大專班制度。

比較109學年和110學年簡章，國內多所科技大學110學年起續辦或開設新專班，其中台灣科技大學開設機電技優專班，台北科技大學開設機電技優領航專班，雲林科技大學開設設計、機器人和人工智慧三個技優專班，高雄科技大學增設智慧系統和智慧海事兩大技優專班。

雲科大的設計技優專班邁入第四年，教務長李傳房指出，全校休退率降到2％，顯示專班助技能選手適應課業。技優專班大幅提升實作課學分數，安排學生大三起赴企業實習到畢業，解決選手因無法適應學科而休學的困境。

台灣科技大學技優專班也成立多年，主任李維楨指出，台科大收76名技優生是全國最多，校方102學年起設技優專班，專班升大學期間可休學六學期，也就是大學修業年限達七年，比一般生多一年。每學期最低學分數也下修為六學分，讓國手不休學也能投入職訓所準備比賽。

台北科技大學109學年起開設機電技優領航專班，教務長楊士萱表示，此班直接將「參與國際技能競賽」列為一門課，學生比賽期間精進技藝，也能拿到學分，降低選收的畢業壓力。

教育部

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