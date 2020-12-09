新竹高商參賽全國技藝競賽商業類 獲3金3優勝
新竹高商在全國技藝競賽商業類項目獲得3金3優勝，校長劉曉雯今天表示，學生將所學運用於賽事中，也展現學習成果。
劉曉雯表示，今年的商業類技藝競賽有來自全國各公私立高中職校共190所學校、829名選手，學校參賽獲得3金手、3優勝、共6座獎盃佳績，師生的辛苦練習，也獲得好成果。
其中，資處科高三學生彭煥城獲程式設計職種第1名金手獎，彭煥城表示，他對程式設計很有興趣，未來就讀大學將往資工及資管領域努力，也希望朝向音樂遊戲程式設計學習。
彭煥城的指導老師張陳明表示，彭煥城對程式設計有興趣，會自行主動學習與鑽研，並樂於破解各種程式設計，而這次參賽在術科拿到滿分，相當難得。
資處科學生簡芳榆獲商業簡報金手奬，且拿到全國第3名，資處科學生江建均則獲文書處理職種第12名金手獎，外語科學生舒凱麟獲職場英文職種第10名優勝，資處科學生曾子謙獲網頁設計職種第20名優勝、國貿科林姿妤獲會計資訊職種第28名優勝。
負責培訓的實習科主任陳尚斌指出，參賽選手表現優異，且在不同職種都有突出表現，其中，程式設計已連續13年獲獎，網頁設計更是連續19年獲獎，未來將持續努力，讓孩子培養學習樂趣，繼續精進實力。
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