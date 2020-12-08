手沖咖啡競賽奪獎 金門高職生離夢想更近
金門農工餐飲管理科三年級學生林克威勇奪咖啡拉花暨手沖咖啡創意競賽第二名。他說，比賽時過度緊張，一度以為將遭淘汰；開間咖啡店是他的夢想，獲獎讓他覺得離夢想更近了。
2020第五屆莫凡彼咖啡拉花暨手沖咖啡競賽月初在南投縣南開科大學舉行，有50多所設有相關科系的學校150多名學生參賽。林克威得到手沖咖啡高中職組第二名佳績。
金門農工餐飲科主任陳怡婷表示，林克威雖然在校學習平平，但對學習咖啡相關技能是相當有興趣，除了在校學習外，也參與學校的業界實習，到凌加咖啡店加強技術，加上自我不斷地要求及練習，開啟咖啡一片天。
得知有這項競賽，林克威主動報名參加，得到第二名，校方將記功表揚。
凌加咖啡店負責人胡凌雄表示，自從台灣咖啡達人王策2017年拿下WCE世界咖啡沖煮大賽冠軍後，台灣掀起手沖咖啡風潮；特別的是，手沖咖啡競賽時，豆子、所有器具設備都要放在桌上，供評審和觀眾感受參賽者的服務熱誠，競賽等於在上台做一場完整的表演；林克威熱誠，大家都感受到了，得獎名副其實，而且後勁無窮。
林克威說，從小覺得會拉花的人很厲害，經常往來飲料店後，開始愛上咖啡；但直到在咖啡店實習後，他才發現手沖咖啡比拉花更有質感，要學習更多的細節。林克威說，無論是豆子的研磨刻度、水溫、手沖方式，甚至使用的濾杯，都關乎咖啡是否好喝。
比賽時，林克威相當緊張，一度以為將遭到淘汰，沒想到順利晉級決賽，更得到第二名，讓他喜出望外。他說，已立下職業選項，開一間咖啡店是他的夢想。如今獲獎，他很開心離夢想愈來愈近了。
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