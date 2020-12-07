全國技藝賽創佳績 瑞芳高工姊妹檔為校爭光

瑞芳高工在全國工業類學生技藝競賽，拿下「五座金手獎、四座優勝」的空前佳績，今(7)日學校舉辦頒獎餐會，並在家長會的支持下，贈予獲獎獎學金，其中一位金手獎得主洪珮瑄與大她兩歲的姊姊都是「建築製圖」的選手，兩人都獲佳績為校爭光。

全國高中職一年一度的全國工業類學生技藝競賽，於十一月下旬舉行，今年共有143所學校、1080位選手報名，共28個職種的競賽，瑞芳高工以「五座金手獎、四座優勝」的佳績，創校史以來空前的紀錄，不僅許多學生努力精進自我實力，許多弱勢學生更是入校便以「全國賽選手」作為目標，勤奮練習只為改善家中經濟。

此次拿下全國賽金手獎的兩位同學，陳宇其來自單親家庭，一路靠爭取獎學金改善並不寬裕的家境，而朱律學是從越南跟著媽媽來到台灣讀書，語言上的適應，讓他得多花一倍的努力跟上同學，這次成績也讓他發現自己無限的可能，而此次獲得「建築製圖」金手獎的洪珮瑄，跟隨姐姐洪鈺淇的腳步，從萬里國小、國中畢業，來到瑞芳高工，並接連成為「建築製圖」全國賽選手，兩人積極為母校爭光，今天萬里國中陳玉桂校長也特地前來祝賀。

萬里國中校長陳玉桂表示，感謝瑞芳高工土木科主任老師們多年來每週半天的交流引導課程，讓學生們提早認識技職知識，並提升鑽研土木建築的興趣，很榮幸洪鈺淇、洪珮瑄兩姊妹能在瑞芳高工指導下，獲得佳績。

瑞芳高工校長顏龍源表示，學習工科技藝，不僅提升自我實力與經歷，也是訓練專注及毅力的挑戰，學生從入學後投入大量課外時間做練習，到高三開花結果，不僅要感謝學校老師在寒暑假的陪伴與栽培，更讓許多學生意識自己不能小覷的潛力，期望接軌職場順利，開創豐碩的未來方向。