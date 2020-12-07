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全國技藝競賽 明道中學獲4金手9優勝佳績

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
明道中學高職部學生參加「全國高級中等學校學生技藝競賽」在商業廣告等13個職種，摘下4金手9優勝的佳績。圖／明道中學提供
明道中學高職部學生參加「全國高級中等學校學生技藝競賽」在商業廣告等13個職種，摘下4金手9優勝的佳績。圖／明道中學提供

明道中學高職部學生參加「全國高級中等學校學生技藝競賽」在商業廣告等13個職種，摘下4金手9優勝的佳績。獲獎學生們上午開心的與校長合影，並感謝學校的教導，同時亦以自身經驗鼓勵學弟妹，要把目標放遠，踏實地接受學校指導，未來一定有番成就。

校長汪大久指出，明道的技職教育讓學生在不同領域盡情發揮所長，不僅有學長姐的經驗傳承作為後盾，亦能在教師辛勤指導下，創造佳績。獲獎的學生也因此有機會透過競賽得獎的優勢，進入理想的科技大學，期待他們在這片天空揮灑屬於自己的風景。

獲得金手獎的分別為商業廣告劉筱玉、電腦繪圖楊欣悦、中餐烹飪張瑜珊、烘焙韓昕霓；獲得優勝的選手有文書處理何庭頤、會計資訊許舒甯、餐飲服務楊欣珮、商業簡報黃湘婷、職場英文李芸睿、應用設計朱韻融、電腦修護林嘉軒、數位電子楊峻豪、室內設計徐紹瑋。

獲得電腦繪圖全國第3名金手獎的楊欣悦說，自己從小就喜歡人物畫，在選手培訓的過程，曾嘗試多達100種主題，對於時間掌控必須精準要求，面對壓力自己也要忍受，漸漸地，遇到任何題目就不會害怕了。

獲得商業廣告全國第9名金手獎的劉筱玉說，訓練時感受老師的關心與鼓勵，慢慢突破自己得極限而有所發揮。她說，自己從小到大的畫冊有10多本，回顧進步的軌跡，歸於「永不放棄」的堅定意志。

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