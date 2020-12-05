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200頂大EMBA產學菁英 騎車環島替偏鄉童募款

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
國內9所頂尖大學組成的「商管聯盟鐵馬論劍」邁入第十周年，今年活動由台科大、商管聯盟、自行車新文化基金會、清大及政大集結超過200名EMBA產學菁英，今從台科大出發。圖／台科大提供
國內9所頂尖大學組成的「商管聯盟鐵馬論劍」邁入第十周年，今年活動由台科大、商管聯盟、自行車新文化基金會、清大及政大集結超過200名EMBA產學菁英，今從台科大出發。圖／台科大提供

國內9所頂尖大學組成的「商管聯盟鐵馬論劍」邁入第十周年，今年活動由台科大、商管聯盟、自行車新文化基金會、清大及政大集結超過200名EMBA產學菁英，今從台科大出發，將以九天八夜完成環島壯遊，前往台東縣電光國小，為學童參加音樂競賽的旅費募款，台北市長柯文哲今也出席啟航典禮，為車隊加油打氣。

台科大校長廖慶榮表示，除了提倡綠能環保單車運動，也發揚運動公益，愛心送暖負起社會責任，每年「鐵馬論劍」都探訪電光、旭海等偏鄉小學，千里騎行將EMBA學長姊的心意，直接送到弱勢的小朋友手中。

台北市長柯文哲過去也曾騎車環島，他致詞時表示，活動連續辦了10年，已經成為傳統，他也提到，「（環島）路線跟你們騎的一模一樣」，台下也給予熱烈掌聲。柯文哲也勉勵騎車勇士，「當你騎過這片土地的時候，所有地名不再是地名，在你生命中會有特別的意義」

2020商管聯盟鐵馬論劍於今早從台科大出發，由西部往東部前進，展開九天八夜的逆時鐘環島旅程，途中將停留竹北、台中、嘉義、高雄、墾丁、台東、花蓮、宜蘭，騎乘總里程達1000公里。今年活動也將為台東縣關山鎮的電光國小學童募款，贊助學童參加音樂比賽的旅費。

「鐵馬論劍」係2011年由交通部觀光局，商管聯盟及自行車新文化基金會，共同發起及推動之「國際自行車節」的指標活動，旨在結合產官學力量，帶動我國自行車暨生活觀光產業，行銷台灣並成為國際亮點。

國內9所頂尖大學組成的「商管聯盟鐵馬論劍」邁入第十周年，今年活動由台科大、商管聯盟、自行車新文化基金會、清大及政大集結超過200名EMBA產學菁英，今從台科大出發。圖／台科大提供
國內9所頂尖大學組成的「商管聯盟鐵馬論劍」邁入第十周年，今年活動由台科大、商管聯盟、自行車新文化基金會、清大及政大集結超過200名EMBA產學菁英，今從台科大出發。圖／台科大提供

環島 台科大 自行車

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