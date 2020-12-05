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北科大跨校師徒聯手打造！木藝師尪仔 瓶蓋工廠首亮相

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
豐園北科大木創中心將六個尪仔再優化（左起：雕刻、線鋸、車床、跳台、木材鑑定、異材鑲嵌）。圖／北科大提供
豐園北科大木創中心將六個尪仔再優化（左起：雕刻、線鋸、車床、跳台、木材鑑定、異材鑲嵌）。圖／北科大提供

雙手高展如樹枝開展，張大雙眼專注加工，六個各展所長的小小木藝師尪仔，是國立台北科技大學工業設計系、中科大商設系和東勢高工學生投注12天合作設計的成品，即日起至明年1月3日，將在瓶蓋工廠台北製造所「打開瓶蓋」展覽中首度亮相。

北科大副校長暨社會責任辦公室副主任楊重光表示，北科大推動教育部USR「木創文化攪動深根計畫」，以「木創深根，豐木薪生」為目標，執行內容不只跨領域，也跨越老、中、青世代，期盼讓木創文化落根、生長、創建、茂盛與薪傳，新生代崛起，帶動木創文化與產業永續運作，呼應聯合國永續發展目標（SDGs）中的「優質教育」、「建設包容並永續發展的社區」、「促進永續工業及推動創新」。

北科大工設系家具木工產學訓專班學生許育慈表示，在豐原體驗在地文化，參訪木藝師、設計、動手做出尪仔，發揚傳統技藝同時，也覺得豐原變得跟家鄉一樣親切；北科大工設系創新設計所學生黃祐宸說，雖然兩周內要做出木製尪仔很困難，但不希望做出來只是個作品，而是能更接近產品，看到成果時很有成就感。

東勢高工家具木工科學生徐郁雯則說，跨域合作不僅需要個人發揮專業能力，更考驗團隊分工，各個專業間需環環相扣，得要密切溝通才不會在環節中出錯。

豐園北科大木創中心主任張若菡表示，兩周能做到這樣的成果很不簡單，同學全心投入，最後都累倒在地板。她說，從舉辦兩周的在地深根工作坊、兩個月的場域駐點實習、到歷經數月編撰的木藝師踏訪記錄，木創中心盼以在地木藝師傅為核心，傳遞知識技術、文化底蘊給跨域的年輕學子，學子也能透過不同形式、時間或長或短的在地蹲點，充分體驗木藝文化，進行設計共創。

今年暑假，豐園北科大木創中心啟動在地深根工作坊，由專精木材鑑定的張國通老師、跳台江隆煙師傅、車床王進興師傅、線鋸謝樹旺師傅、雕刻謝鋒隆師傅，與北科大畢業的異材鑲嵌宋任平老師共同擔綱工作坊導師群，來自北科大工設系、中科大商設系與東勢高工的30多名小徒弟捲起袖子拜師學藝。

在地深根工作坊的尪仔設計成果，後續將由木創中心進一步優化為體驗材料包，並透過木工法推廣教育班，讓木工相關科系高職生體驗小批量生產，明年更將接續辦理木育體驗活動，讓木創文化更往外擴散。

北科大跨校跨域團隊設計出代表六位師傅精神與技藝的尪仔。圖／北科大提供
北科大跨校跨域團隊設計出代表六位師傅精神與技藝的尪仔。圖／北科大提供
右腳曲起是預備跳躍的姿勢，一邊跳躍、一邊車床，江隆煙是台灣碩果僅存的跳台師傅。圖／北科大提供
右腳曲起是預備跳躍的姿勢，一邊跳躍、一邊車床，江隆煙是台灣碩果僅存的跳台師傅。圖／北科大提供
跨域學生共同學習木工法與機具操作。圖／北科大提供
跨域學生共同學習木工法與機具操作。圖／北科大提供
在地深根工作坊成果展，師徒們齊聚一堂。圖／北科大提供
在地深根工作坊成果展，師徒們齊聚一堂。圖／北科大提供
東勢高工學生體驗小批量生產。圖／北科大提供
東勢高工學生體驗小批量生產。圖／北科大提供
學員參訪木藝師傅後，進行小組討論、設計激盪。圖／北科大提供
學員參訪木藝師傅後，進行小組討論、設計激盪。圖／北科大提供

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