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當夜店在玩？ 某科大迎新有清涼女子磨蹭秀引熱議

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
PTT今（27日）晚有人貼文並附圖，指彰化縣某科技大學類似舞會活動，有一名學生被四個穿著清涼的年輕女性圍繞，質疑「真當作夜店在玩了嗎？」文圖披露後，引發熱議。圖／截取自PTT
PTT今（27日）晚有人貼文並附圖，指彰化縣某科技大學類似舞會活動，有一名學生被四個穿著清涼的年輕女性圍繞，質疑「真當作夜店在玩了嗎？」文圖披露後，引發熱議。圖／截取自PTT

PTT今（27日）晚有人貼文並附圖，指彰化縣某科技大學類似舞會活動，有一名男子被四個穿著清涼的年輕女性圍繞磨蹭，質疑「真當作夜店在玩了嗎？」文圖披露後，引發熱議，很多人表示羨慕，有人認為道德淪喪，有人表示要轉學了；私立建國科大證實，這是今晚進修部迎新活動，請來校外團體表演，雖然表演的男子與4名女子均非學生，但仍然不宜，已在調查了解中。

PTT在貼文並附圖片指出，「好像是建X科技大學在辦類似舞會的活動，但只見一名男學生坐在椅子上，四個只穿內衣褲的妹子圍繞在旁邊，不過這場地是學校吧？真當作夜店在玩了嗎？」

建國科大證實，這是進修部學生會今晚在校內舉辦迎新活動時，因為進修部學生比較社會化，邀來此一表演團體助興，表演的女子並非所謂的夜店女郎，也不是該校學生，且坐在椅子上的男子也是這團體的工作人員，也不是學生。此一團體過去也曾受邀來建國科大表演，甚至在其他很多學校都有表演，卻無類似脫軌舉動，當時即曾要求表演內容不應脫離學校常規。

建國科大指出，圖中這名男子坐在椅子上，被四個穿著清涼的年輕女性圍繞 的橋段，應是是當時很HIGH，藉以炒熱氣氛，當時在場的師生都不知情，但此舉仍不宜，校方將深入調查，往後也不得有類似行為。

不過，此文與圖披露後，討論度極高，「羨慕，太爽了」、「職訓，招生廣告」、「明天誰要跟我一起去註冊」、「 早知道讀這間，讀頂大有屁用」、「 好勝利，轉學了」，甚至有人批評是「傷風敗俗」、「道德淪喪」。

但是也有人認為「又不是上課，無聊」，「 大驚小怪」、「 都什麼年代了，就好玩而已，又不是有嗑藥呼麻！」

PTT今（27日）晚有人貼文並附圖，指彰化縣某科技大學類似舞會活動，有一名學生被四個穿著清涼的年輕女性圍繞，質疑「真當作夜店在玩了嗎？」文圖披露後，引發熱議。圖／截取自PTT
PTT今（27日）晚有人貼文並附圖，指彰化縣某科技大學類似舞會活動，有一名學生被四個穿著清涼的年輕女性圍繞，質疑「真當作夜店在玩了嗎？」文圖披露後，引發熱議。圖／截取自PTT

夜店 PTT

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