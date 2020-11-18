聽新聞
test
0:00 / 0:00

汐止樟樹實中技職教育有成 奪三個類組優勝

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
樟樹實中參賽的109學年度家事類學生技藝競賽三個類組，都拿下優勝的好成績。 圖／觀天下有線電視提供
樟樹實中參賽的109學年度家事類學生技藝競賽三個類組，都拿下優勝的好成績。 圖／觀天下有線電視提供

技職教育界的年度盛事「全國高級中等學校109學年度家事類學生技藝競賽」，由新北市政府教育局承辦，來自全國各公私立高中職校齊聚新北，共78所學校參賽，經過3天的激烈賽程，樟樹實中在參賽的三個類組當中，都拿下優勝的好成績。

為了增強學生技藝學習動機、促進各校學生間的交流，舉辦的全國家事類技藝競賽熱鬧登場，共有78所學校參賽、367位選手齊聚一堂，全國賽事由樟樹實中負責承辦，這對才轉型三年多的樟樹實中是一大挑戰。

樟樹實中校長陳浩然表示，全國家事類技藝競賽分為 8 職種，其中「手工藝」、「服裝製作」、「服裝設計」、「教具製作」、「室內設計」5 職種，在樟樹實中登場，來自全國各地高手參加，經過三天的比賽，樟樹實中雖然動員忙著辦活動，但是學生們也有好成績，樟樹實中今年參加的三個組，分別拿下了服裝製作組、服裝設計組及手工藝組的優勝，透過競賽，鼓勵學生重視技能學習，並透過校際間切磋觀摩，提升學生的技藝水準。

樟樹實中校長陳浩然指出，辦理全國技藝競賽，不只在提供選手們一個展現自我的平台，更重要的是希望藉結合企業和各校互相觀摩學習，精進技能的學習，達至技術型高中「實務致用」的目標。

延伸閱讀

牛樟到底純不純？林試所基因解序找證據 登國際期刊

疫情難出國 員林家商技藝競賽優秀學生爭取保留權益

全國家事類科技藝競賽 台南家齊高中金手獎連掄三元

全國學生技藝競賽 內埔農工拿下家事類科手工藝第一名

相關新聞

明道中學學生參賽頻奪冠 學生自覺受益良多

明道中學學生最近參加由教育部「CCCE城市盃」電競技藝賽事，和「全國高職學生創造力培訓與競賽」都獲得好成績。前者在技藝類...

汐止樟樹實中技職教育有成 奪三個類組優勝

技職教育界的年度盛事「全國高級中等學校109學年度家事類學生技藝競賽」，由新北市政府教育局承辦，來自全國各公私立高中職校齊聚新北，共78所學校參賽，經過3天的激烈賽程，樟樹實中在參賽的三個類組當中，都拿下優勝的好成績。

德明科大聚焦財經 高比例學生在前100大企業實習

為避免學用落差，大學實習已成「主流」趨勢，德明科大校長徐守德表示，除了科系專業的基本功外，大學生到企業實習，最重要是培養...

影／台灣養菇邁入AI智慧時代 虎科大專利造福菇產業

農村缺工嚴重加上疫情外籍移工來台困難，農委會推動智慧養菇，由雲林縣虎尾科技大學成功研發第1套從菇菌培育篩檢到太空包栽培全...

點亮心願樹也點亮家扶兒的心 環球科大校園滿溫馨

點亮環球幼兒心願樹！昨晚由雲林縣環球科技大學董事長許淑敏帶領在全場倒數之下，點亮高聳的心願樹，璀璨亮燈與皎潔明月揮映，不...

國中會考只有9分 蕭書涵拿下全國賽事美顏組第2名

新北樹人家商美容科蕭書涵國中會考只考9分（4B1C），但她參加109學年度全國家事技藝競賽，拿下美顏組第2名，且學科成績...

金大大仁科大USR團隊 將攜手長照及文化創生合作

長照服務越來越受到各界關注，金門大學近期也加強與各校合作，擴大推動成效，金門大學今天表示，日前與大仁科技大學USR總辦公...

統測簡章增列應考服務 延長試題疑義申請時間

四技二專統一入學測驗簡章近日公告，試題疑義申請時間延長，並增列應考的特殊服務內容，全教總肯定簡章內容的改善，有助於保障學...

菊皇后的華麗舞曲創意飲品 北斗家商學生奪冠

彰化縣國立北斗家商綜合高中餐飲學程三年級學生劉嘉原參加苗栗縣銅鑼鄉舉辦的「第一屆銅鑼杭菊全國創意飲調競賽」，以作品「菊皇...

龜山創意踩街嘉年華 龍華科大獲頒最佳人氣與團隊獎

「我龜山，我驕傲 2020創意踩街－I SHOW藝起來」藝術踩街競賽，12日邀集在地多所學校、企業及社區居民熱情扮裝參與...

僑光科大開設「客製化就業導向課程模組」成果豐碩

僑光科技大學深耕學生職場學習實務，推動產學合作、校外實習成效豐碩，今（13）日在該校僑光館國際會議廳舉辦「2020產學合...

海陸兩棲偵搜大隊親授擒拿！高職生學防身術自我防衛

高雄市樹德家商結合全民國防教育及國防培育班課程，今天邀請海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊舉辦防身擒拿術研習活動，設計若遇歹徒對自身...

熱門新聞

上課播影集、沒熱水澡不教書 包正豪：誇張可恥

台大擬設全校不分系「空白學程」 4學院先推院不分系

「一路以來追逐第一名...」4名台大生嘆：不知為何而學

大學拚研究師生互動冷 郭明政祭3帖人際升溫藥單

導師費改拿來增聘心輔人力？政大也要檢討

台師大6年前設「雙導師制」 不只輔導心理還曾陪看房幫殺價

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。