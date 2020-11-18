汐止樟樹實中技職教育有成 奪三個類組優勝

技職教育界的年度盛事「全國高級中等學校109學年度家事類學生技藝競賽」，由新北市政府教育局承辦，來自全國各公私立高中職校齊聚新北，共78所學校參賽，經過3天的激烈賽程，樟樹實中在參賽的三個類組當中，都拿下優勝的好成績。

為了增強學生技藝學習動機、促進各校學生間的交流，舉辦的全國家事類技藝競賽熱鬧登場，共有78所學校參賽、367位選手齊聚一堂，全國賽事由樟樹實中負責承辦，這對才轉型三年多的樟樹實中是一大挑戰。

樟樹實中校長陳浩然表示，全國家事類技藝競賽分為 8 職種，其中「手工藝」、「服裝製作」、「服裝設計」、「教具製作」、「室內設計」5 職種，在樟樹實中登場，來自全國各地高手參加，經過三天的比賽，樟樹實中雖然動員忙著辦活動，但是學生們也有好成績，樟樹實中今年參加的三個組，分別拿下了服裝製作組、服裝設計組及手工藝組的優勝，透過競賽，鼓勵學生重視技能學習，並透過校際間切磋觀摩，提升學生的技藝水準。

樟樹實中校長陳浩然指出，辦理全國技藝競賽，不只在提供選手們一個展現自我的平台，更重要的是希望藉結合企業和各校互相觀摩學習，精進技能的學習，達至技術型高中「實務致用」的目標。