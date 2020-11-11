助攻5加2產業 台科大太陽能、風力實驗室今揭牌

綠能是5+2產業之一，台灣科技大學獲教育部5000萬元補助，成立「太陽光電系統整合與監控實驗室」和「風力發電系統監控與故障診斷實驗室」，今舉行揭牌儀式。

台科大校長廖慶榮表示，實驗室最主要目的就是人才培育，校內電子和電機系共21名教師加入，都將儀器設備加入自己的課程。校內教師理論強、實作相對弱，欣見企業投入產學合作。

此計畫夥伴學校、龍華科技大學校長葛自祥致詞時也說，大學培育人才的目的，是最後為企業所用。產、學環環相扣，業界不是只在校門口接畢業生，然後批評學校培育的人才不好用。他佩服這次一起投入人才培育的產，呼籲產學一起合作，才能有所產出。

教育部技職司長楊玉惠表示，台灣面臨少子化，人才需求非常大，業界參與產學合作，可以提前預定人才。這項計畫是北部地區最大的補助計畫，投入將近5000萬元，呼應蔡英文總統上任以來推動的綠能政策，技職教育沒有缺席。

台達電是參與產學合作的企業之一、人資長陳啟禎表示，台達電投入3000萬元發展儲能，包括數據監控、用電預測，同時也推動產學合作。這項計畫所做的事對台灣非常重要，很多人進入業界，因為對此領域不了解、不熟悉，最後就離開了。培訓基地的開展能讓人才留得住，提升基層產業環境的戰力。

台科大電機系教授郭政謙說，傑和實驗室設備的課程鎖定太陽能、風力發電，包括AI、大數據、物聯網等技術，分別開設「資料科學技術與綠能科技應用」、「太陽光電系統整合設計實務」、「風電系統運轉檢測實務」、「基於人工智慧之再生能源維運技術」、「人工智慧實務」及「綠能應用實務」課程，配合實習課，讓學生動手做發電效能預測、遠端監控與數據收集等實際操作。

參與課程的台科大電機系大四生陳睿彬表示，電力系統昂貴，以前從沒機會接觸這些。上課第一次看到風電系統非常陌生，一開始連箱子內的設備都不清楚功能，但透過課程學到很多東西，因為有實體系統的幫助，能透過實際操作更直覺地修正程式，因為貼近實務現況，可省去模擬時間、容易發現問題並解決，也能夠處理真正的資訊。