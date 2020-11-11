助攻5加2產業 台科大太陽能、風力實驗室今揭牌
綠能是5+2產業之一，台灣科技大學獲教育部5000萬元補助，成立「太陽光電系統整合與監控實驗室」和「風力發電系統監控與故障診斷實驗室」，今舉行揭牌儀式。
台科大校長廖慶榮表示，實驗室最主要目的就是人才培育，校內電子和電機系共21名教師加入，都將儀器設備加入自己的課程。校內教師理論強、實作相對弱，欣見企業投入產學合作。
此計畫夥伴學校、龍華科技大學校長葛自祥致詞時也說，大學培育人才的目的，是最後為企業所用。產、學環環相扣，業界不是只在校門口接畢業生，然後批評學校培育的人才不好用。他佩服這次一起投入人才培育的產，呼籲產學一起合作，才能有所產出。
教育部技職司長楊玉惠表示，台灣面臨少子化，人才需求非常大，業界參與產學合作，可以提前預定人才。這項計畫是北部地區最大的補助計畫，投入將近5000萬元，呼應蔡英文總統上任以來推動的綠能政策，技職教育沒有缺席。
台達電是參與產學合作的企業之一、人資長陳啟禎表示，台達電投入3000萬元發展儲能，包括數據監控、用電預測，同時也推動產學合作。這項計畫所做的事對台灣非常重要，很多人進入業界，因為對此領域不了解、不熟悉，最後就離開了。培訓基地的開展能讓人才留得住，提升基層產業環境的戰力。
台科大電機系教授郭政謙說，傑和實驗室設備的課程鎖定太陽能、風力發電，包括AI、大數據、物聯網等技術，分別開設「資料科學技術與綠能科技應用」、「太陽光電系統整合設計實務」、「風電系統運轉檢測實務」、「基於人工智慧之再生能源維運技術」、「人工智慧實務」及「綠能應用實務」課程，配合實習課，讓學生動手做發電效能預測、遠端監控與數據收集等實際操作。
參與課程的台科大電機系大四生陳睿彬表示，電力系統昂貴，以前從沒機會接觸這些。上課第一次看到風電系統非常陌生，一開始連箱子內的設備都不清楚功能，但透過課程學到很多東西，因為有實體系統的幫助，能透過實際操作更直覺地修正程式，因為貼近實務現況，可省去模擬時間、容易發現問題並解決，也能夠處理真正的資訊。
陳睿彬說，這些學習經驗讓他更能熟悉電能領域產業現況，對於未來要投入大數據分析電力能源這方面的研究與相關工作有很大的幫助，可以更快速且順暢地與產業銜接。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言