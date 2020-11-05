高科大品牌商店DK SHOP開張 搶手新品上架衝商機

高雄科技大學以教師研發成果為核心商品的品牌商店「DK SHOP」，今天在建工校區開幕，一口氣上架33件新品，從文創小物、食品到土壤改良資材都有，展現系所商品開發能量。校長楊慶煜表示，這些商品絕對讓消費者物超所值。

高科大去年先開張線上商店，並利用一年時間在各校區以快閃方式巡迴，今年正式將實體店面開在建工校區，工業風裝設加上現場供應咖啡內用或外帶，是休閒、展、售多功能合一的店面。實體店面除了宣示豐富的師生研發商品正式對外販售外，也有助商管領域學生、商品開發學生，獲得商品開發到問市的完整體驗。

楊慶煜表示，當前大學無不卯足全力在開闢財源，學校教師商品也因為多半質優價格合理，單在校內封閉市場銷售就已經是有口皆碑的高CP值好物。如今藉高科大品牌商店成立，除了經營品牌通路之外，也能進一步讓產品在開放市場接受考驗，兼收營業額與經驗質。

「DK SHOP」開張，架上包括校內師生研發商品、計畫輔導商品、產學合作商品等。高科大教推處處長周棟祥表示，高科大因專業領域廣，因此每一次商品上架審查都令人驚艷。為了便於店面陳列與選購，目前DK SHOP實體店面一共將商品分為四大類，分別是：「青春活力‧美妝」、「食在安心‧食品」、「輕鬆質感‧生活」、「嚴選生鮮‧水產」。