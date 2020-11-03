為疫情設計移動病房「重生」 科大生獲2項國際大獎

台灣科技大學表示，校內有共五件作品在德國紅點設計獎、德國iF設計新秀獎中拿下六項大獎。新冠肺炎疫情蔓延，學生發現造成各地病房空間不足問題，設計的模組化移動式病房「重生」獲紅德國紅點設計獎、iF設計獎雙料肯定。

台科大建築系大四學生周勤超提出「重生（REGENERATE）」，解決因新冠肺炎疫情蔓延，造成各地病房空間不足問題，作品榮獲德國紅點設計獎、iF設計獎。周勤超表示，「重生」是模組化、可移動式且能夠快速組裝的病房單元，可依需求快速變化空間並完成組裝，能收容大量病患，同時作為醫護人員的居住空間。

周勤超表示，新冠肺炎疫情爆發後，全球染疫人數持續增加，很多國家都面臨醫療空間不足的問題，臨時搭建的醫院環境也可能不盡理想。因此他提出此構想，每個病房單元可視情況調整內部空間，調整為負壓隔離病房、一般病房、手術室使用。除此之外，也設計了能夠過濾醫療廢水、醫療廢氣的裝置，從排氣塔排氣產生的動能還可以用來發電，達到綠能與環保。

該校另一項獲紅點設計獎的作品是「都市綠舟（Urban Oasis Bridge）」，該作品由建築系大四學生蔡沛淇、龔照峻、李沛駿設計。在台北市的公園角落建置人行天橋，將公園綠意往街道延伸，除了增加人的步行空間，人們也可以更近距離接觸自然風景，改善城市環境擁擠並減緩都市熱島效應問題。

改善都市高樓風壓的「風之消化器（Wind Digester）」由台科大建築系馬朗文、吳暐凱、營建系黃昱翔共同設計，團隊表示，台灣有颱風和季風，是個多風環境，都市高樓林立更容易讓街道颳起大風，他們從生活經驗中發現問題，做了許多實務分析，得知隨著大樓高度變化會產生的風速及風壓，因此分析結構系統，進而利用河堤消波塊的概念，提出在高樓外牆的「風之消化器」裝置抵消風壓，更設置壓電裝置，利用風力進行發電，作品獲德國iF設計新秀獎肯定。