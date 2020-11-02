快訊

市民先不要：「大阪升格」遭公投否決...為何震撼日本政壇？

只壞兩盞燈？女大生遇害 他發起「打臉黃偉哲說謊」要求下台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

弘光科大辦台灣技優護生競賽 27名大專校院菁英參賽

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大五專護理科學生楊佳晏參加技優護生競賽，獲得最好的優等獎。圖／弘光科大提供
弘光科大五專護理科學生楊佳晏參加技優護生競賽，獲得最好的優等獎。圖／弘光科大提供

弘光科技大學前天舉辦「109年度台灣技優護生實作競賽」，共有13所大專校院派27名菁英參加競賽，弘光五專護理科學生楊佳晏、胡晏菁分別獲得優等獎、甲等獎，二名學生都是首次參賽，胡晏菁參賽時正在實習。她們說為了想要助人而選擇念護理科，透過比賽學習更多臨床上的經驗，讓未來進入職場更精進。

弘光科大護理學院舉辦台灣技優護生競賽已7年，護理系主任雷若莉表示，透過實作技能競賽，提供全國大專院校護理師生相互切磋交流的機會。比賽利用全人客觀結構式臨床測驗（HOSCE），邀請業界資深督導擔任考官及使用標準化病人考試，評測重視護理過程及全人照護，更加貼近臨床實務。

競賽獲得優等獎的五專護理科四年級學生楊佳晏說，首次參賽能獲得評審肯定，覺得既驚訝又開心，她媽媽是護理師，自己曾經跟著一起到醫院上班，看媽媽照顧病人，非常了解護理師工作內容，興起「我以後要跟媽媽幫助病患」的念頭，才決定國中畢業後便念護理科。

另一位獲得甲等獎的五專護理科五年級學生胡晏菁，今年2月到醫院實習，這周才結束實習返校；她說10月初老師告知比賽訊息，由於正在實習擔心沒有時間練習，一開始不想參加，在老師鼓勵下，為自己累積經驗決定報名，比賽前只回學校練習一次，平時用電話與老師討論，靠著臨床實習經驗與平時上課的知識參賽，沒想到能在比賽中獲得甲等獎。

雷若莉表示，台灣技優護生實作競賽講究公平性，聘請校外考官評分，並由標準病人協會的標準病人協助，這次比賽兩位學生為校爭光，感謝護理科李滿梅、宋琇鈺、謝沛錡、劉懿瑩老師利用假日及空堂時間指導，讓HOSCE成為弘光護理教育的特色亮點。

弘光科大五專護理科學生胡晏菁（右一）、楊佳晏（右二）參加技優護生競賽獲獎。圖／弘光科大提供
弘光科大五專護理科學生胡晏菁（右一）、楊佳晏（右二）參加技優護生競賽獲獎。圖／弘光科大提供

實習 護理師

延伸閱讀

觀察站／延遲開館、早關空調 全大運狀況多

1校安護千人 校園螺絲恐更鬆？

教官退出校園／校安員額標準變寬 恐擴大大學安全破網

校園我最棒／騎馬復健效果好 弘光科大首開課

相關新聞

學涯轉彎／曾經怕當白老鼠 李冠霖發現沒想到的生涯選擇

高雄高工106年設置「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，李冠霖坦承，當時參加...

智能販賣機熱潮來臨 業者：台灣支付太多元須整合

台灣人力成本越來越高，各種無人化管理與科技導入日常生活中，彰化建國科大學今天與自動販賣機專業製造廠金雨企業公司揭牌成立技...

美髮系師生萬聖節做恐怖造型 骷顱頭妝、喪屍妝超吸睛

萬聖節前夕，弘光科技大學美髮造型設計系學生上了特殊彩妝課，學生用面紙、白膠、蜂蜜、迴紋針等道具，加上吹風機做出各種造型，...

不出門照樣奪金摘銀！ 雲科大國際發明展遠距比賽亮眼

2020年第8屆澳門國際創新發明展受疫情影響，改以線上遠程模式進行比賽，雲林科技大學師生團隊，不出校門遠距參賽照樣奪下2...

科大首推日本料理證照課 邀五星主廚示範魚料理

我國沒有日本料理證書，日料師傅多拿中餐證照。台北城市科技大與日本跨國合作開設日本料理課，畢業時最高可獲日本農林水產省認證...

影／城市科大邀請老爺酒店主廚教授鮪魚生魚片切割刀工

台北城市科大今年９月起開設日本料理課程，今天舉行日本料理國際研習會，請來五星級老爺酒店中山日本料理廳主廚藍文彬進行鮪魚生...

亞餐創意南瓜裝飾大賽 社區國中也來逗熱鬧

萬聖節將至，台南市亞洲餐旅學校今天舉辦創意南瓜裝飾大賽，學生大顯創意，參賽選手透過競賽，除認識不同國家的文化習俗，也放遠...

歷年最年輕！ 家齊高中17歲蔡柏毅獲選餐服國手

兩年1次的國際技能競賽明年舉行，國內正進行第二階段國手雪拔總決賽，餐飲服務類成績揭曉，家齊高中3年級17歲學生蔡柏毅獲得...

弘光獵鷹隊新生應戰 海青盃兩岸電競賽逆轉勝奪冠

弘光科技大學資訊管理系5位大一新生加入「弘光獵鷹隊」電競校隊，二個月密集訓練，參加2020海青盃海峽兩岸青年電競賽，在海...

瑪黛茶結合珍奶 台巴婦女創業計畫首推「珍珠瑪黛茶」

台灣科技大學、夥伴大學善益農場、國際蘭馨交流協會和國際佛光會巴拉圭華人慈善基金會共同在台灣和巴拉圭雙邊推出「台巴弱勢婦女...

打工也顧課業 弘光醫工系學生獲醫工學會獎學金

弘光科技大學生物醫學工程系大三學生莊益淳，和全國大專校院相關系所的學生一起競爭，申請獲得中華民國生物醫學工程學會109年...

棄北科念龍華 五專新生李易駿獲頒50萬拔尖助學金

桃園龍華科技大學一名化工與材料工程系五專新生李易駿，今年應屆畢業國中會考獲得4A1B好成績，但看中龍華科大的優量師資及設...

熱門新聞

泰晤士高等教育學科排名 台大9領域入榜這科最強

教官退出校園／學務創新人力接管高中 月薪33K流動率高

明年新型學測試考 擴大為6科

110年學測試辦測驗考6科學測範圍 明年9月前登場

教官退出校園／校安員額標準變寬 恐擴大大學安全破網

修10學分就能教雙語？ 政策挨批願景大、配套廉價

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。