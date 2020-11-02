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弘光科大辦台灣技優護生競賽 27名大專校院菁英參賽
弘光科技大學前天舉辦「109年度台灣技優護生實作競賽」，共有13所大專校院派27名菁英參加競賽，弘光五專護理科學生楊佳晏、胡晏菁分別獲得優等獎、甲等獎，二名學生都是首次參賽，胡晏菁參賽時正在實習。她們說為了想要助人而選擇念護理科，透過比賽學習更多臨床上的經驗，讓未來進入職場更精進。
弘光科大護理學院舉辦台灣技優護生競賽已7年，護理系主任雷若莉表示，透過實作技能競賽，提供全國大專院校護理師生相互切磋交流的機會。比賽利用全人客觀結構式臨床測驗（HOSCE），邀請業界資深督導擔任考官及使用標準化病人考試，評測重視護理過程及全人照護，更加貼近臨床實務。
競賽獲得優等獎的五專護理科四年級學生楊佳晏說，首次參賽能獲得評審肯定，覺得既驚訝又開心，她媽媽是護理師，自己曾經跟著一起到醫院上班，看媽媽照顧病人，非常了解護理師工作內容，興起「我以後要跟媽媽幫助病患」的念頭，才決定國中畢業後便念護理科。
另一位獲得甲等獎的五專護理科五年級學生胡晏菁，今年2月到醫院實習，這周才結束實習返校；她說10月初老師告知比賽訊息，由於正在實習擔心沒有時間練習，一開始不想參加，在老師鼓勵下，為自己累積經驗決定報名，比賽前只回學校練習一次，平時用電話與老師討論，靠著臨床實習經驗與平時上課的知識參賽，沒想到能在比賽中獲得甲等獎。
雷若莉表示，台灣技優護生實作競賽講究公平性，聘請校外考官評分，並由標準病人協會的標準病人協助，這次比賽兩位學生為校爭光，感謝護理科李滿梅、宋琇鈺、謝沛錡、劉懿瑩老師利用假日及空堂時間指導，讓HOSCE成為弘光護理教育的特色亮點。
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