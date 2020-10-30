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美髮系師生萬聖節做恐怖造型 骷顱頭妝、喪屍妝超吸睛

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
弘光科大美髮系師生用全新專業設備做萬聖節恐怖造型。圖／弘光科大提供
弘光科大美髮系師生用全新專業設備做萬聖節恐怖造型。圖／弘光科大提供

萬聖節前夕，弘光科技大學美髮造型設計系學生上了特殊彩妝課，學生用面紙、白膠、蜂蜜、迴紋針等道具，加上吹風機做出各種造型，傷口妝看起來像極了鮮血直流，高超化妝技術令人嘆為觀止，不少大一新生第一次嘗試恐怖造型妝，覺得很新鮮，完成後走在校園展示，成為目光焦點，很多人爭相拍照。

弘光科大美髮系主任王曉芬表示，為了讓學生不斷精進，系上除了請業師到校指導，最近更添加不少新器材，讓學生能夠使用最新、最先進的設備，與業界接軌，9月買了60台專業版的dyson吹風機，10月再添購30台最新的無線磁能燙髮機，學生學習溫塑燙不用擔心線材交纏。

萬聖節前夕，弘光科大助理教授劉姵均帶著學生一起化特殊造型妝。劉姵均說，萬聖節的妝色彩比較飽和，大部分以黑色為主，由於不容易上色，她建議先打底，接著再上其他顏色，用最簡單的方式就可以達到舞台效果，營造恐怖感，血漿可以用蜂蜜、枇杷膏染色後DIY製作。

學生在做造型化妝前，準備了迴紋針、自製血漿、亮片等道具，兩人一組相互化妝，不少人花了兩個小時才做好恐怖的「鬼造型」，走出教室，不少人看到直呼「好恐怖」，還開玩笑的說，「半夜走在校園根本會嚇死！」也有不少人搶著拍照，一起度過萬聖節。

學生蘇冠霖畫上喪屍的恐怖妝，還穿上被人撕裂沾滿血液的上衣。他說，花了兩個多小時化妝，臉上皮開肉綻的妝，是用白膠跟面紙黏在臉上，等乾了固定後再畫上粉底，迴紋針則別在紙上再黏上去補妝，更用蜂蜜加入紅色食用色素當成血漿，最後使用最新的吹風機把頭髮吹成亂髮。

另一名學生王靖棋畫了骷顱頭妝，她說，看著圖片學習，覺得很新奇，使用新儀器做造型，能了解市場上有什麼樣新的東西，也比其他人更早接觸新設備。

弘光科大美髮系師生用全新專業設備做萬聖節恐怖造型。圖／弘光科大提供
弘光科大美髮系師生用全新專業設備做萬聖節恐怖造型。圖／弘光科大提供

萬聖節 DIY

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