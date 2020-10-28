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弘光獵鷹隊新生應戰 海青盃兩岸電競賽逆轉勝奪冠

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大獵鷹隊新生應戰海青盃兩岸電競賽奪冠。記者游振昇／攝影
弘光科大獵鷹隊新生應戰海青盃兩岸電競賽奪冠。記者游振昇／攝影

弘光科技大學資訊管理系5位大一新生加入「弘光獵鷹隊」電競校隊，二個月密集訓練，參加2020海青盃海峽兩岸青年電競賽，在海青盃比賽中打敗LSC校園聯賽的強競對手，在冠亞決賽逆轉勝擊敗中國四連霸隊伍閩江學院奪得冠軍；學生們高興說，從打電競中找到自信，這次拿到好成績更能獲得家人支持鼓勵，可依興趣堅持下去。

弘光科大資管系主任黃建基表示，明年起該系將改名為「多媒體遊戲發展與應用系」，在符合市場趨勢下發展動漫、遊戲及電競產業及人才培育，轉型同時結合各學院特色設計跨領域學程及特色模組課程，該系除了積極培養更多優秀電競選手及後勤之外，也訓練出一支賽事執行經驗豐富的電競轉播團隊，並從109學年開始聘任知名漫畫家劉明昆老師到系上任教。

這次參賽的選手樊兆富、張子華、劉人豪、趙翊傑、林豐暐學生都是大一新生，25日到台北進行連線比賽，中午先進行準決賽，弘光獵鷹進入冠亞軍賽。

冠亞軍賽第一盤，弘光獵鷹以懸殊分數吞敗，立即改變戰略，逆轉連勝兩場，打敗中國連四勝的冠軍隊伍，教練邱亮融表示，比賽採三戰兩勝，冠軍賽第一輪輸了之後，激發選手鬥志，馬上更換戰略，平常訓練實力大爆發，第二輪翻盤大贏，第三輪穩穩地打，逆轉勝獲得冠軍，「選手平時假日主動要求練習，自律性很高，即使第一場輸了也沒有懷疑自己，有一定的自信心，才能獲得勝利。」

學生林豐暐坦言自己不喜歡念書，從國中起便開始打電競，父母卻反對，直到高中時唸了電競班，參加比賽有成績才逐漸接受，這次比賽拿到冠軍的佳績，證明自己能打出一片天，打電競讓他有自信，有發揮的地方。

趙翊傑說，媽媽也一度反對打電競，從小看著哥哥、爸爸打電競所以有興趣，媽媽卻要他好好念書，等上大學再玩，他得知弘光有電競相關課程來就讀，這次是他第一次參賽，為了培養默契，除了團練外，還跟同學在課餘一起聊天、吃飯，經過這次比賽有所成長，「電競比賽不是一個人好就好，必須要有團隊精神才可獲勝。」

弘光科大獵鷹電競隊教練指導選手練習。記者游振昇／攝影
弘光科大獵鷹電競隊教練指導選手練習。記者游振昇／攝影

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