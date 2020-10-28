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瑪黛茶結合珍奶 台巴婦女創業計畫首推「珍珠瑪黛茶」

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台科大巴拉圭學生試飲，結合巴拉圭瑪黛茶及台灣珍珠奶茶特色的「珍珠瑪黛茶」。圖／台灣科技大學提供
台科大巴拉圭學生試飲，結合巴拉圭瑪黛茶及台灣珍珠奶茶特色的「珍珠瑪黛茶」。圖／台灣科技大學提供

台灣科技大學、夥伴大學善益農場、國際蘭馨交流協會和國際佛光會巴拉圭華人慈善基金會共同在台灣和巴拉圭雙邊推出「台巴弱勢婦女微型創業計畫」，昨天在台北推出第一個項目「珍珠瑪黛茶」。巴拉圭駐華大使柏馬紹指出，瑪黛茶是巴拉圭的國寶，深信可以和台灣的珍珠奶茶做最佳的組合，在台巴和世界受到民眾的喜愛。

台科大校長廖慶榮說，新冠疫情對於弱勢婦女造成重大的衝擊。台科大在巴拉圭有合作的「台巴科技大學」，所以更能感同身受疫情對婦女就業的影響，因此結合產學、婦女和慈善組織，適時運用微型創業獎助，協助弱勢婦女度過失業和家庭困頓的難關。

外交部拉美司長俞大㵢指出，巴拉圭是我國在拉丁美洲重要的邦交國，而且愛心無國界，政府樂見大學和民間一起協助臺巴弱勢婦女創業，增進兩國的經濟互動及文化交流，並為民生福祉貢獻心力，台巴弱勢婦女微型創業計畫將是很好的開端。

柏馬紹指出，正當新冠疫情衝擊巴拉圭的時刻，感謝中華民國台灣的人民對於弱勢婦女伸出獎助微型創業的雙手。巴拉圭總統、第一夫人和前任總統對此都深表謝意。瑪黛茶是巴拉圭的國寶，深信可以和台灣的珍珠奶茶做最佳的組合，在台巴和世界受到民眾的喜愛。

國際佛光會巴拉圭華人慈善基金會會長宋永金表示，珍珠瑪黛茶是台巴弱勢婦女微型創業的第一個項目。今後該會將結用國際佛光會的在地組織以及執行國際慈善活動的經驗，並且掌握台巴藥用植物資源和技術互補的優勢，替兩國的弱勢婦女創造更多就業和創業的機會。

國際蘭馨交流協會是全球性的婦女組織。總會理事潘維剛強調，實踐婦女創業夢想是當今全球在疫情中倡議的議題。台灣的婦女界很高興在獎助婦女實踐創業夢想中展現超前的行動。國際蘭馨台灣分會明年獎助的對象並將擴增到清寒家庭的大學生和原住民。

夥伴大學善益農場執行長黃丙喜說，微型創業計畫是先對弱勢婦女進行微型經營的作業訓練，結業及格後給予整套設備的新台幣20萬元的獎助，並採師徒制後續輔導，以協助順利營運。而在台的國際生是此一創業輔導計畫的生力軍，善益農場會善用這些來台的跨校人才資源。

創業 巴拉圭 疫情

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