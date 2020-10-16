接軌串流影音趨勢 科大演戲系與映畫公司產學合作

呼應串流影音、個人化內容興起，台北城市科技大學演藝事業系本周宣布與映畫製作公司產學合作，藉由業師的進駐與實習機會，讓學生貼近業師全方位學習多元專業力。未來將開設「影視專案企劃」、「戲劇製作」、「經紀行銷」等課程，讓學生從大一起就與演藝產業接軌。

城市科大演藝事業系主任楊聖緯說，該系課程特色是影視表演藝術與影視表演技術相關專業領域養成，主要以訓練學生具備創新思維與娛樂企製能力為核心，讓學生從進入學校的第一天起就能務實學習，並有多元社團像是「藝人練習生」、「進階街舞社」等。課餘也能與同伴共同討論，期許學生未來在演藝產業的任何領域都能有所發揮。

映畫製作公司董事長郭建宏表示，時代一直進步，演藝產業新血輪的培育要靠現在，企業也藉著產學合作能別提早找到合適的人才。他期許未來在實習領域，可從中挑選適合進入企業，成為未來之星。

城市科大演藝系大二學生吳姓學生指出，今天看到學校與台灣知名的影視製作公司映畫共同產學合作「感覺看到前途有一道光」，她覺得讀了理論之後，最重要的就是可以實作，未來最想從事編劇工作。同系謝姓學生說，幕前幕後的工作都是他的夢想，未來藉著實習，他想努力闖闖看，希望在學時期就能打下務實的企業經驗基礎工。