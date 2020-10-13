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因應防疫需求 新北技職師生設計環保防護涼感衣

中央社 / 新北13日電

2020國際青年專案設計與製作論壇今天在新北市府舉行，邀美國、德國、澳大利亞及新北技職師生參與，展現機能防護衣、野餐包、方向燈警示系統等創客綠色行動成果。

教育局今天下午在市府舉辦國際跨域創客綠色行動（Maker Action Green International Cross-domain；MAGIC）的專案發表，透過國內外師生與會、參訪與視訊論壇，彼此交流經驗。

國立台灣師範大學校長吳正己與市長侯友宜簽訂國際教育合作備忘錄後致詞表示，台師大有許多國際姊妹學校，新北選擇與台師大共同推動國際交流及合作，盼望把學生帶往國際，是明智的抉擇。

能仁家商服裝設計科學生巫梓倩、林庭瑜、資料處理科學生謝曜全、鄭凱元接受中央社記者訪問時表示，團隊發表的智慧穿著機能涼感衣，發想源自於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的防護需求，與老年化失智人口的增加。

林庭瑜說，以玉石粉和寶特瓶素材合成，達到涼感衣的效果，環保又能防護的服飾，依照疫情傳染程度自由穿搭。

鄭凱元說，他們利用衛星定位系統與手機App微程式，可將微型衛星定位系統依民眾需求縫在袖口、口袋、領背或手臂等，萬一家人失智走失可順利尋找足跡，不成為遺憾。

樟樹國際實創高中發表團隊與美國一起合作的「循環創生遊戲野餐包」研究，以環保永續為概念，讓人們透過同時野餐、桌遊，認識全球漁業資源枯竭與海洋汙染等環保知識。

三重商工學生團隊發表「紅外線自動方向燈警示系統」，以紅外線創新設計自動開啟方向燈開關，避免駕駛轉彎忘記打燈，提升車輛安全駕駛，避免轉彎不當的車禍。

澳大利亞昆士蘭州貿易暨投資辦事處代表劉培希（Patrick Hafenstein）在大會中演講，談澳大利亞培育創新及技職人才培育的經驗與思考方向。

市長侯友宜致詞表示，新北市國際技職交流平台，希望讓學生透過精進語言、技職交流，讓學生展現自信並與國際接軌，甚至回饋社會及重視國際議題。

野餐

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