疫情下不能出國 弘光科大辦日本浴衣文化節師生同體驗

受疫情影響目前還無法出國，弘光科技大學今天舉辦「2020日本浴衣文化節」，讓師生體驗出國氣氛，旅日名師教百位學生穿日式浴衣，妝品系、美髮系學生幫忙妝梳做造型，再請日本舞踊家西川淑敏指導浴衣舞蹈，學生穿著節慶時穿的浴衣踩街跳舞，餐旅管理系師生配合製作日式和果子，食品科技系師生烘烤日本百年木村屋紅豆麵包當點心，校園內充滿日本風。

弘光科大國際長田其虎表示，受到新冠肺炎疫情影響，出國交流學習活動幾乎停擺，除透過線上課程、講座持續與世界各國大學交流，也從8月起規劃日本文化基礎課程，內容包括日文基礎班、旅遊會話、和服文化、唯美色彩學、經典梳編、木村屋紅豆麵包製作、和果子製作、日式彩妝技術講解示範、日式客服接待文化等課程，營造國際化學習環境，今天課程安排日本浴衣文化節，展現學習成果。

旅日多年熟稔日本文化的國際處日本交流組長高藤彩麗指出，國外疫情尚未趨緩，大家無法出國，浴衣文化節活動開放報名後，許多同學搶著報名，百個名額一下子額滿，學生非常期待穿上傳統的日式浴衣，在校園內便能體驗到濃厚的日本文化，吃日本道地的點心，不必搭飛機，便在校園內感受傳統的日式慶典文化。

學生今天輪流換上日本浴衣，妝品系學生協助日式彩妝，美髮系學生則幫忙整理頭髮，校長黃月桂也換上日式和服與學生一起同樂；高藤彩麗表示，日本浴衣屬於比較輕便的服裝，用棉布製作，在慶典、廟會都會穿著裝扮，這次在國慶日前舉辦，讓師生用不一樣的國際慶典裝扮，來為國家慶生。