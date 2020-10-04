醫護人員免於被針扎 龍華科大「安全針具」獲金牌

2020台灣創新技術博覽會剛落幕，龍華科技大學資訊管理系助理教授王永銘，以「安全針具」的實用性發明深獲評審青睞，榮獲金牌殊榮；龍華師生團隊更展現豐沛研發能量，今年共推出21項發明專利作品參展，奪2金3銀1銅佳績，表現亮眼。

助理教授王永銘的作品「安全針具」透過內外管上的導軌及卡榫，在注射或取液的動作完成後，將外套管向針筒的前端推動，使外套管將注射針包覆住，並透過卡榫之榫滯留面與該導軌一側或兩側所設複數鋸齒的滯留面相抵頂。

進而使套管無法推退，以防止注射針的尖銳端外露，對頻繁接觸針具的醫護人員來說，可以有效避免針扎狀況發生，兼具使用上便利與安全性。

王永銘說，「安全針具」專利的獨特性，在於可應用到體積微小玻璃製疫苗針，突破其他安全針具無法擴充應用至疫苗針的限制，使疫苗針具備安全機制。該作品更已獲得科技部109年度實務型研究專案計畫案補助，開始進行樣品生產。

王永銘強調，「安全針具」生產成本低，針具工廠只需調整針筒模具，增加外層保護套道次，即可提升針具的安全性。若順利量產，對國人年需求量高達數千萬支疫苗針而言，不僅帶來可觀商機，對醫護人員更為一大福音。

另外，企管系教授邱冠舜老師發明「渦輪噴射引擎用機身套件」，為全國第一個專為大型遙控直升機 (主旋翼長度>800mm) 設計，用以安裝Jetcat Sph-5渦輪噴射引擎專用機身改裝套件，增加直升機靜態停懸及直線飛行的穩定性及剛性，獲金牌。

邱冠舜的另一項發明是「遙控直升機主旋翼組件」，同樣是專為大型遙控直升機 (主旋翼長度>700mm) 設計的三旋翼主旋翼組件，也因設計優良獲得銀牌。

資管系陳佳莉師生團隊則以「複數條碼產生具備完整資訊條碼之系統及方法」，該技術應用於門禁系統，運用分割圖形作為虛擬鑰匙儲存在用戶手機，用戶進門時透過藍芽傳輸技術，將虛擬鑰匙傳送給門禁系統進行身分驗證。

機械系陳志文師生團隊的「油門控制安全裝置結構」，運用於一般機車、電動機車及電動自行車，可防止兒童隨意轉動油門手把，可避免意外發生，作品獲銀牌佳績。