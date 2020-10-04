快訊

拜登推文：再過一個月就可以稱拜登夫人第一夫人了

不斷更新／國5北返壅塞雪隧回堵5公里 收假日國道9地雷路段

聽新聞
test
0:00 / 0:00

醫護人員免於被針扎 龍華科大「安全針具」獲金牌

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
資管系助理教授王永銘向評審介紹「安全針具」作品的獨特性。圖／龍華科大提供
資管系助理教授王永銘向評審介紹「安全針具」作品的獨特性。圖／龍華科大提供

2020台灣創新技術博覽會剛落幕，龍華科技大學資訊管理系助理教授王永銘，以「安全針具」的實用性發明深獲評審青睞，榮獲金牌殊榮；龍華師生團隊更展現豐沛研發能量，今年共推出21項發明專利作品參展，奪2金3銀1銅佳績，表現亮眼。

助理教授王永銘的作品「安全針具」透過內外管上的導軌及卡榫，在注射或取液的動作完成後，將外套管向針筒的前端推動，使外套管將注射針包覆住，並透過卡榫之榫滯留面與該導軌一側或兩側所設複數鋸齒的滯留面相抵頂。

進而使套管無法推退，以防止注射針的尖銳端外露，對頻繁接觸針具的醫護人員來說，可以有效避免針扎狀況發生，兼具使用上便利與安全性。

王永銘說，「安全針具」專利的獨特性，在於可應用到體積微小玻璃製疫苗針，突破其他安全針具無法擴充應用至疫苗針的限制，使疫苗針具備安全機制。該作品更已獲得科技部109年度實務型研究專案計畫案補助，開始進行樣品生產。

王永銘強調，「安全針具」生產成本低，針具工廠只需調整針筒模具，增加外層保護套道次，即可提升針具的安全性。若順利量產，對國人年需求量高達數千萬支疫苗針而言，不僅帶來可觀商機，對醫護人員更為一大福音。

另外，企管系教授邱冠舜老師發明「渦輪噴射引擎用機身套件」，為全國第一個專為大型遙控直升機 (主旋翼長度>800mm) 設計，用以安裝Jetcat Sph-5渦輪噴射引擎專用機身改裝套件，增加直升機靜態停懸及直線飛行的穩定性及剛性，獲金牌。

邱冠舜的另一項發明是「遙控直升機主旋翼組件」，同樣是專為大型遙控直升機 (主旋翼長度>700mm) 設計的三旋翼主旋翼組件，也因設計優良獲得銀牌。

資管系陳佳莉師生團隊則以「複數條碼產生具備完整資訊條碼之系統及方法」，該技術應用於門禁系統，運用分割圖形作為虛擬鑰匙儲存在用戶手機，用戶進門時透過藍芽傳輸技術，將虛擬鑰匙傳送給門禁系統進行身分驗證。

機械系陳志文師生團隊的「油門控制安全裝置結構」，運用於一般機車、電動機車及電動自行車，可防止兒童隨意轉動油門手把，可避免意外發生，作品獲銀牌佳績。

龍華科大校長葛自祥表示，學校致力推動產學鏈結、學用合一的實作教育，近幾年獲得許多獎項，師生藉由參賽累積經驗，觀摩優秀好手如何將創新思維與專業知能結合，能提高創新才能，進而創造產品價值。

企管系教授邱冠舜的作品「渦輪噴射引擎用機身套件」榮獲金牌。圖／龍華科大提供
企管系教授邱冠舜的作品「渦輪噴射引擎用機身套件」榮獲金牌。圖／龍華科大提供
龍華科大資管系助理教授王永銘（圖右），以「安全針具」發明榮獲金牌榮耀。圖／龍華科大提供
龍華科大資管系助理教授王永銘（圖右），以「安全針具」發明榮獲金牌榮耀。圖／龍華科大提供
龍華科大團隊參加2020台灣創新技術博覽會，獲2金3銀1銅展現研發實力。
龍華科大團隊參加2020台灣創新技術博覽會，獲2金3銀1銅展現研發實力。

疫苗 醫護人員 龍華科大

延伸閱讀

經濟日報社論／美禁售令 逼中國走向創新之路

印度日增8萬確診 日本大手筆：全民免費接種新冠疫苗

新冠肺炎10月3日全球最新情報

陳時中：台灣與各國超買疫苗 確認安全才施打

相關新聞

科技繁星改制 偏鄉生錄取大增

為縮小城鄉落差，技專校院設「科技繁星」入學管道，一○八學年起要求錄取繁星生不得再報甄選入學，不僅讓繁星報到率大幅提高，偏...

五專生爭光！ 敏惠醫專應屆生 高考牙體技術師榜首

為全國五專生爭光！台南柳營敏惠醫專牙體技術科應屆畢業生楊捷宇，參加今年專門職業及技術人員高等考試，榮獲全國牙體技術師榜首...

醫護人員免於被針扎 龍華科大「安全針具」獲金牌

2020台灣創新技術博覽會剛落幕，龍華科技大學資訊管理系助理教授王永銘，以「安全針具」的實用性發明深獲評審青睞，榮獲金牌...

土庫商工技能競賽穿金戴銀 3選手儲備能量爭取國手資格

「讓專業的來！」雲林縣土庫商工技優選手技高一籌，參加第50屆全國技能競賽「鑲金包銀」，一舉奪下青年組建築鋪面1金1銀1佳...

健行科大資工系 發明競賽勇奪雙銅

知名賽事台灣創新技術博覽會發明競賽，吸引163組高手報名，健行科技大學資工系的兩組研發團隊，憑藉著新穎的創意與紮實的技術...

優化自駕車技術產業 雲科大、連展集團攜手培育人才

先進駕駛輔助系統（ADAS）是近年智慧車輛的技術之一，雲林科技大學自2010年開始研發汽車主動安全技術，至今已有10年經...

東南科大表現亮眼 全國技能競賽勇摘二金

東南科技大學在第50屆全國技能競賽現亮眼，技高一籌，獲得2面金牌和1個第四名，勇摘金牌的分別是工業機械修護類的陳冠維以及3D遊戲藝術類的張家縈，兩位學生不僅自我要求高，更是穩定沉著，因此在全國技能競賽中脫穎而出，為校爭光。

聖約翰科大教師陳情 教育部重申應補發欠薪

聖約翰科技大學傳出要求教師簽署減薪同意書，拒絕便不發給薪資，連日引發爭議，數名教師今天再到教育部陳情。教育部則重申，已要...

聖約翰科大欠薪 教育部：10月5日前未改善將開罰

新北市聖約翰科技大學的教師指控學校積欠薪水，教育部人事處專委陳惠娟今天表示，已要求聖約翰科技大學需在10月5日前改善，否...

培育無數國手 旗山農工教師楊淋貴獲師鐸獎

在高雄旗山農工機械科任教的楊淋貴，28年來共培育7屆模具職類國手為國爭光，其中一名出自單親家庭的學生「老江」，原本自信不...

秀工技能競賽摘4金6銅 不愛念書的他打敗大專生奪冠

勞動部每年舉辦全國技能競賽選出國手，也是技職教育體系相當具代表性的比賽，彰化縣秀水高工今年拿下4金6銅1優勝佳績，其中外...

烏克蘭發明展台灣排第二 畫作缺陷辨識系統奪金

烏克蘭發明展成績揭曉，台灣代表團總成績排名第二，正修科大團隊發明「畫作缺陷辨識系統」，以紫外光掃描搭配辨識系統，可提升尋...

熱門新聞

育兒津貼加碼挨批 教團：增進家長育兒觀更重要

彰化縣萬合國小學童登完百岳攻頂之後 等著學說故事

冷氣吹得舒服但電費狂飆心驚驚！校園鼓勵智慧降溫節電

班班有冷氣再等兩年！縣市修改代收代辦費注意事項因應

為創辦登山教育學校與時俱進 她進教育系博士班再進修

五專生爭光！ 敏惠醫專應屆生 高考牙體技術師榜首

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。