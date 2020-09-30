東南科大表現亮眼 全國技能競賽勇摘二金

東南科技大學在第50屆全國技能競賽現亮眼，技高一籌，獲得2面金牌和1個第四名，勇摘金牌的分別是工業機械修護類的陳冠維以及3D遊戲藝術類的張家縈，兩位學生不僅自我要求高，更是穩定沉著，因此在全國技能競賽中脫穎而出，為校爭光。

其中獲得工業機械修護類金牌的陳冠維，目前就讀東南科大機械系3年級，今年是第三次參加，記取前兩次的失誤，除了繼續磨練和精進技術，在不斷的訓練下，更發現自己改變許多，對於細節的要求更高，也讓他這次能完美表現，拿下第一。

另外，就讀數位遊戲設計系的張家縈，則是獲得3D數位遊戲藝術職類金牌，而這也不是她第一次參賽，她表示在經過先前的比賽後，了解自己的不足，就不斷磨練基本功，利用每一分每一刻的時間練習再練習，使得她在這次比賽中脫穎而出。

東南科技大學校長李清吟表示，學校一直以來在軟硬體資源上，都相當重視，就是希望能給學生一個好的學習和訓練環境，所以對於這次參賽的選手們都充滿信心，接下來會持續充分提供選手各項協助和支援，期盼接下來這兩位金牌選手能順利獲選為國手，前進110年在上海舉辦的國際技能競賽，為校爭光，也為國爭光。