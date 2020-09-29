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秀工技能競賽摘4金6銅 不愛念書的他打敗大專生奪冠
勞動部每年舉辦全國技能競賽選出國手，也是技職教育體系相當具代表性的比賽，彰化縣秀水高工今年拿下4金6銅1優勝佳績，其中外觀模型創作、砌磚、珠寶金銀細工、集體創作項目都獲得第一名，不少對課本沒有興趣的學生，在專業技術上獲得肯定，校方今天表揚。
秀水高工校長劉丙燈表示，全國技能競賽不只是全國高中職在職業技能領域的競技擂台，許多大專學生及社會人士都可參賽，高職生要獲得裁判的肯定，唯一的途徑就是不斷的研究與實作。機械科、建築科、室設科今年能在科展中獲得第一名的佳績，證明學生訓練具備扎實的基本功。
秀水高工今年第一年參加外觀模型創作就摘金，代表參賽的學生陳師翰目前已是勤益科大的新生，這次的成果讓他有機會選擇就讀其他明星科大。陳師翰國中時就是技藝班學生，由秀工訓練指導，就讀秀工3年都是選手，他說，以前不愛念書但對機械有興趣，也獲得成就感，他展現對機械工程的實力，今年在全國技能獲得第一名，得到獎金12萬元。
指導老師陳文榮說，外觀模型創作考驗的是車床、銑床、手工能力，將工作圖的已代木製作模型，學生需要專注力，對於尺寸、形狀掌握也很重要，對技職學生是很大的考驗。
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