設計AI陪運動員練羽球 台科大獲未來科技獎肯定

台科大電子系教授林淵翔團隊開發互動式羽球訓練系統，自動發球機可以自訂發球角度與球速，發出不同球種，幫助選手安排訓練內容；球拍也可感測並記錄選手揮拍的力道、擊球角度等數據資訊，有助選手進行比賽的戰略分析，獲2020未來科技獎肯定。

林淵翔帶領電子系研究所及大學部學生組成研發團隊，校方表示，團隊讓學生參與整套羽球訓練系統的開發過程，設計出具高度實用價值的產品，研發成果不僅榮獲旺宏金矽獎銀獎肯定，學生們也從中增進電路設計、軟體程式、系統整合的實務能力。

台科大表示，「互動式羽球訓練系統」包括物聯網發球機與球拍，發球機可透過手機APP設定發球參數、指定落點、排程規畫，指定落點的模組。團隊也開發出人機互動模組，透過與發球機互動的訓練，讓選手有對打的感覺。

球拍則是透過感測器，將球拍的感測器資料藉由藍牙傳送至手機APP進行分析。透過球種辨識演算法可辨識長球、切球、平球、挑球、撲球、小球、殺球，共七種球種，同時也會記錄速度、力道以及擊球次數，提供教練和選手一個科學化、圖形化且多元化的訓練工具。

林淵翔表示，隨著戴資穎等球員在國際體壇嶄露頭角，羽球運動也越來越受到台灣社會重視，但是傳統的羽球訓練步驟繁雜且費力，為了提升訓練效率，並且增進選手的訓練品質，台科大團隊運用科技技術，讓羽球訓練的過程能夠更加智慧，操作起來也更便利。

負責開發APP的台科大電子所學生蔡怡娟說，整個系統是透過手機APP將感測器和發球機連結在一起，因此通訊架構一定要做好，必須很熟悉程式設計、程式架構。蔡怡娟說，雖然自己沒有在打羽球，但在訪問校隊同學後，針對數據呈現的方式做了調整，嘗試用更直覺、圖形化的方式呈現，幫助球員分析訓練。