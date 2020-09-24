台科大成立智慧製造實驗室 打造高階顯卡組裝產線

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台科大工管系博士生李應豪（中）、碩士生陳畯宏（左）等人一起參與先期研發，協助業界解決問題。圖／台灣科技大學提供
台科大工管系博士生李應豪（中）、碩士生陳畯宏（左）等人一起參與先期研發，協助業界解決問題。圖／台灣科技大學提供

台灣科技大學今天表示，他們與撼訊科技合作成立「撼訊台科大智慧製造實驗室」，在校園內打造高階顯卡的彈性組裝產線，共同研發工業4.0時代所需技術，透過深度學習和人機協作，讓機器人更聰明，達到少量、多樣、彈性的組裝模式，促進產業升級轉型。

台科大表示，「撼訊台科大智慧製造實驗室」由台科大工業管理系特聘教授王孔政協同工管系師生團隊，共同打造高階顯卡光學檢測的彈性組裝系統，藉由台科大的研發與技術能力，將產業所需的自動化光學檢查系統，透過深度學習、影像辨識、系統整合及人機協作，讓機器人更聰明，使產線更有彈性、效率更高、更安全。

撼訊總經理陳劍威說，這項合作起因於中美貿易戰及新冠肺炎，全球化供應鏈因此重組，在地化生產需求將大幅提升，對智慧化和少量多樣生產模式需求更為迫切。但多數中小企業受限於營運規模，缺乏足夠資源進行智慧化生產所需的客製化生產、影像辨識、自動化製造、數據分析模型開發整合等技術研發及轉型工作。

台科大表示，工管系團隊在產線導入深度學習，讓機器能夠精準地做多面向的表面瑕疵檢查，檢測螺絲是否鎖緊、有無表面刮痕與撞傷。同時透過視覺技術，了解操作業員的習慣，讓機器人可以隨著人的身高自動調整手臂高度與角度，並且控制安全距離，確保安全防撞。

王孔政表示，彈性組裝線重視系統整合及優化。在實務上顧客的需求會一直變動，必須要能優化即時重新排程，才能快又有效率並達到準時交期。對學生而言，深度學習是一個技術門檻，由於每台機器都不同，有著不同的程式語言，同學們需要將不同機器整合在一起，要具備演算法、設備與軟體整合的能力。

台科大

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