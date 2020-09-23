高一拚到高三 花蓮高工劉慶豐全國技能競賽如願摘金

今年從花蓮高工電機科畢業的劉慶豐，從進入花工開始，就立志當全國技能競賽選手，連3年代表學校參賽，從高一佳作、高二初賽第二名，近日參加第50屆全國技能競賽，終於摘下金牌，獲得保送台灣科技大學的資格，他說，得獎的祕訣無他，只有「堅持到底」。

為了準備全國技能競賽，劉慶豐從高一開始，就維持每天下午4點練習到晚上11點的習慣，假日更是起個大早，從上午7點半練到天黑。第一年參賽，經驗不足的他只得到佳作，他沒有放棄，高二捲土重來，可惜比賽時不小心受傷，手縫了8針，只拿下初賽第2名。

今年他再接再厲參賽，4月在初賽脫穎而出，取得全國賽資格，後來他考上科大，但為了夢想，不惜休學回到花蓮高工培訓，繼續為全國賽做準備。

全國技能競賽本月18至20日在台北南港展覽館舉行，共有65項職類、948名選手參賽。劉慶豐在電氣裝配項目獲得金牌，取得保送台灣科技大學的資格；花工還有今年升上高3的電機科許浩維與彭崧瑜，兩人一組合力在機器人項目拿下銅牌。

劉慶豐說，3年來努力不懈的心得就是「堅持到底」，他正積極準備下個月將舉行的國手選拔賽，希望明年能夠代表台灣到上海參加國際賽。