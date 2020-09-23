中山工商全國技能競賽中餐烹飪青年組8連霸 築中山障礙

2020第50屆全國技能競賽9月吸引全國各分區賽菁英選手競逐，中山工商蟬聯中餐烹飪青年組8連霸，學生黃迎寧、簡亦呈、黃楨媚包辦金銀銅牌，劉玉茹摘下麵包製作銀牌。校方今天舉辦慶功感恩儀式，得獎學生特別向指導教師們奉茶鞠躬感恩，學校董事長陳國清說，「因為有金牌師傅，才有金牌選手！」

中山工商餐飲科蟬聯全國技能競賽中餐烹飪青年組8連霸，高築「中山障礙」。校長林昭億表示，金牌黃迎寧、銀牌簡亦呈與銅牌黃楨媚，各獲頒12、6、4萬元獎金及獎狀。劉玉茹勇奪麵包製作銀牌，謝宗均獲西點製作第四名，陳愛琳拿西餐烹飪第五名。

得獎選手向指導老師萬家駒、柯立元、梁育銓、簡正佳、黃宏仁、簡裕明、劉德民、鄭麗秋及黃永正，奉茶鞠躬感恩，陳國清和林昭億也頒獎金感謝老師們的辛勞。

金牌選手黃迎寧有不服輸個性，高一在升學班，看到學長柳冠羽在競賽中奪金，燃起鬥志，說服父母讓她轉班專心廚技。雖然在賽前苦練，但南區賽時因看錯題意又切錯盤飾，只得到第五名，心情很沮喪，決賽前一周還被罵得很慘，指導老師萬家駒傳簡訊，鼓勵她「簡單的事重複做，就是專家。」

「做不好被唸是應該的。」黃迎寧說，決賽前重感冒，抱病北上參賽，三天賽程的第二天，國中時搬重物的腰傷舊疾復發，幾乎挺不直腰桿，但她咬牙苦撐，一一完成指定菜色，最終以黑馬姿態奪金，名次揭曉時，連她自己都不敢相信。