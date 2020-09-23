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大學宿舍餐廳也講究人文美學 樹德科大走「文青風」

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
新改造的宿舍餐廳注入人文美學，讓用餐也能浸淫在藝術療癒的氛圍裡。記者王昭月／攝影
新改造的宿舍餐廳注入人文美學，讓用餐也能浸淫在藝術療癒的氛圍裡。記者王昭月／攝影

大學校園餐廳現在也講究人文美學，栽培時尚設計人才為主力的樹德科技大學身先士卒，攜手墨凡公司將校內二宿餐廳打造成文青風與花園系兼具的「MoFan食代廣場」，讓學生用餐時能沈浸在藝術氛圍裡，身心更療癒。

樹德科大校內五棟宿舍，依序取名為壹軒樓、貳姿樓、參嵐樓及肆善樓及文薈館，不只名稱涵意特別，宿舍餐廳的規畫也不馬虎，美食櫃位一應俱全，共34家餐飲品牌進駐。餐廳內賣異國料理、美式炸物、各式調飲、自助餐、滷味小吃、烘焙等，不怕挑嘴的師生。

最近貳姿樓餐廳改造成「MoFan食代廣場」，內部桌椅、燈光、櫃位重新設計調整，空調、廚具改善、攤位也增加，學生飲食選擇更多元，用餐都能感受幸福滿溢，校長陳清燿笑說，自己都想回到大學時代。

陳說，年輕人飲食口味多變，大學4年含碩、博士，在校時間可能長達10年，餐飲如果一成不變，心境可以想見，因此總務長宋鴻麒挖空心思改造餐廳，2015年4月至今耗資2705萬元改善軟硬體，把輕工業設計風格與知名餐飲品牌引進校園，讓學生用餐時更放鬆療癒，董事長朱元祥唯一叮嚀，注意食安及學生在乎的價格問題。

日間部及進修部兩名學生會長林雅君與洪紹傑興奮地說，校園餐廳不再只是學餐印象，也可以很文青、很精品，除巴特里、龐咖啡等連鎖品牌進駐，還有義式料理、韓式石鍋拌飯等異國料理，讓學生從味蕾開始即感受到學校的用心。

樹德科大二餐餐廳改造成具文青風的「MoFan食代廣場」。記者王昭月／翻攝
樹德科大二餐餐廳改造成具文青風的「MoFan食代廣場」。記者王昭月／翻攝

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