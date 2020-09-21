台北城市科大陳奕崴全國技能競賽奪銀 10月拚國手資格

第50屆全國技能競賽今天舉行頒獎典禮，共計948名選手較勁，來自台北城市科技大學機械系進修部大四學生陳奕崴奪得「汽車噴漆」銀牌。比賽當下，突然下大雨，他臨危不亂，靠著冷靜的頭腦與平時訓練的反應，迅速將汽車噴漆的噴速調低，拉長乾燥時間讓成品色澤美麗而獲肯定。

陳奕崴在高職時就讀汽車科。他表示，希望為自己開創藍海，因此接觸較少人從事的「汽車噴漆」類的學習，為了這次比賽準備了8個月之久，機械系指導教授林俊男特別讓陳奕崴適應各種溫、濕度，因此在訓練期間安排他在各種不同的情境訓練，有晴天、雨天、陰天等，並借助南陽實業的師傅到校指導，拉高培訓規格。

陳奕崴說「拿到銀牌，心中好激動」。在訓練過程中，很珍惜學校購買的塗料以及耗材，不造成浪費，「也很謝謝我的老師陪我走過這次的練習，沒有他也不會有現在的成績」。

陳奕崴因獲銀牌，獲得10月參與國家級的國手選手賽的資格，爭取明年代表台灣出國比賽，參加明年將在上海舉行第46屆國際技能競賽。

城市科大烘焙學程大一學生陳秉森參加麵包製作類的銅牌，運用古典屏風視窗效果來撐起極大重量琵琶來設計，顯現精湛能力。烘焙學程指導教授盧彥緯認為，陳秉森在比賽3天中做出視覺震撼的作品，除了平時訓練紮實外，也因其高度的抗壓力，才能順利完成作品，未來前途可期。