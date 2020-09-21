台北城市科大陳奕崴全國技能競賽奪銀 10月拚國手資格

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
第50屆全國技能競賽今天舉行頒獎典禮，共948名選手較勁，來自台北城市科技大學機械系進修部大四學生陳奕崴奪「汽車噴漆」銀牌。圖／台北城市科大提供
第50屆全國技能競賽今天舉行頒獎典禮，共948名選手較勁，來自台北城市科技大學機械系進修部大四學生陳奕崴奪「汽車噴漆」銀牌。圖／台北城市科大提供

第50屆全國技能競賽今天舉行頒獎典禮，共計948名選手較勁，來自台北城市科技大學機械系進修部大四學生陳奕崴奪得「汽車噴漆」銀牌。比賽當下，突然下大雨，他臨危不亂，靠著冷靜的頭腦與平時訓練的反應，迅速將汽車噴漆的噴速調低，拉長乾燥時間讓成品色澤美麗而獲肯定。

陳奕崴在高職時就讀汽車科。他表示，希望為自己開創藍海，因此接觸較少人從事的「汽車噴漆」類的學習，為了這次比賽準備了8個月之久，機械系指導教授林俊男特別讓陳奕崴適應各種溫、濕度，因此在訓練期間安排他在各種不同的情境訓練，有晴天、雨天、陰天等，並借助南陽實業的師傅到校指導，拉高培訓規格。

陳奕崴說「拿到銀牌，心中好激動」。在訓練過程中，很珍惜學校購買的塗料以及耗材，不造成浪費，「也很謝謝我的老師陪我走過這次的練習，沒有他也不會有現在的成績」。

陳奕崴因獲銀牌，獲得10月參與國家級的國手選手賽的資格，爭取明年代表台灣出國比賽，參加明年將在上海舉行第46屆國際技能競賽

城市科大烘焙學程大一學生陳秉森參加麵包製作類的銅牌，運用古典屏風視窗效果來撐起極大重量琵琶來設計，顯現精湛能力。烘焙學程指導教授盧彥緯認為，陳秉森在比賽3天中做出視覺震撼的作品，除了平時訓練紮實外，也因其高度的抗壓力，才能順利完成作品，未來前途可期。

國際技能競賽

延伸閱讀

全國技能競賽閉幕 蔡英文出席頒獎

影／全國技能競賽開幕 超過800國手角逐52出國名額

全國技能競賽 蘇貞昌：有專業就能出人頭地

第50屆全國技能競賽 首度打造類國際賽場、增青少年組

相關新聞

科技繁星改制 偏鄉生錄取大增

為縮小城鄉落差，技專校院設「科技繁星」入學管道，一○八學年起要求錄取繁星生不得再報甄選入學，不僅讓繁星報到率大幅提高，偏...

不是瑞芳人也非校友 北市女肉商就是要捐助瑞工體育班

新北市瑞芳高工體育班排球隊，近年在全國賽事成績大躍進。校長顏龍源說，台北市一家肉品公司董事長郭文卿，持續捐助瑞工體育班教...

高職結合織襪產業開課 培訓新住民學生職業技能

教育部推動「新住民子女職業技能精進計畫」，鼓勵學校辦技能訓練課，彰化縣達德商工結合在地織襪產業，培訓織襪機操作、維修等技...

達明機器人與北市7職校合作 捐價570萬協作型機械手臂

迎向智慧製造及工業4.0新世代，達明機器人公司及台灣西門子公司與北市教育局合作，捐贈價值逾570萬元的設備軟硬體，並與7...

城市科大開學迎關渡宮媽祖進駐 新生體驗鑽轎腳

台北城市科技大學表示，該校剛好位在北投關渡宮附近，大學開學日恭迎關渡宮媽祖進駐校內，舉辦「FUN心擁抱城市：求真、用善、...

用藝術強化學生反毒 反毒樂舞劇巡迴到新化高工

教育部在防治學生藥物濫用的議題上，為了強化學生反毒意識，與國立台灣藝術大學，合作推出「反毒樂舞劇－《光》」巡迴展，全國巡...

彰化靜思堂是長照關懷C據點 弘光學生協助體能檢測

別以為慈濟靜思堂只是宗教聖地，彰化靜思堂還是長照關懷C據點，除照護老人的生活與健康，還與弘光科技大學運動休閒系合作，今年...

醒吾科大推動「跨系職場體驗」 培養學生複合式能力

「產學合作」已行之多年，但醒吾科大校長陳義文表示，從過去到現在，儘管產學合作的目的相同，但方式已完全不一樣了。時下的產學...

新北首創珠寶金工班 8年學成畢業薪水上看6萬

鶯歌除了已是陶瓷重鎮，現在新北更要將此打造為全方位藝術城，今年起全國首創「八年一貫珠寶金工班」，銜接國中、高中、大學升學...

2020年全國青年盃足球錦標賽 中山工商男足勇奪冠軍

高雄市中山工商男子足球隊參加2020年全國青年盃足球錦標賽，先後擊敗去年全國中等學校足球聯賽冠軍北門高中，及尋求青年盃連...

送愛史瓦帝尼 萬能科大幫貨櫃彩繪走非洲風

2020全球遭逢新冠病毒肆虐，台灣玩具圖書館協會發起「募集二手玩具物資、送愛到非洲（史瓦帝尼）」行動仍持續，更結合萬能科...

上騰工商新購商用機 規畫申請飛修乙級證照檢定場

花蓮上騰工商飛機修護科為國內航太產業培養無數人才，日前獲教育部專案補助，新購1架「世界上最安全的飛行載具」稱號的西斯納商用機，提供學生在飛體結構、飛機液壓等實習科目最佳教材，未來校方計畫申請飛修乙級證照檢定場，預計2年後完成認證，讓東部學生不用舟車勞頓就能考照。

熱門新聞

台大資工首度參戰 110學年個人申請增APCS組收1人

降低擴增實境暈眩感 交大博士獲頒臉書實驗室研究獎

中山大學新設「社會創新研究所」 全新模式砍掉重練

幼兒被咬傷園方急帶童戶外教學 中市府：規避重罰共6萬

最接地氣的健康宣導 中正大學教授推「素人說客」

讓孩子下廚辦桌請家長吃飯 學生：完成不可能的任務

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。