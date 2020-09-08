花蓮高工連獲全國性獎項 東部之光
花蓮高工近日連獲2項全國性獎項，其中全民國防教育傑出貢獻獎，還是東部唯一獲獎的高中職校，校長黃鴻穎日前從總統蔡英文手中接過獎座，他感謝師生努力，讓學校獲得肯定。
由國防部舉辦的全民國防教育傑出貢獻獎，每年都有許多各級單位參加選拔，包括軍事院校、各縣市聯絡處、陸海空三軍司令部、高中職學校等。
花蓮高工指出，今年全國團體類別獲獎的總共有22個單位，高中職得獎的學校僅有3所，花蓮高工是其中之一、更是東部唯一獲獎學校。
花蓮高工校長黃鴻穎今天接受中央社記者訪問表示，9月2日獲邀到國防部，由蔡總統親自頒發全民國防教育傑出貢獻獎；9月5日又到台中市政府受獎，獲教育部舉辦防制學生藥物濫用的成果競賽績優學校。
黃鴻穎指出，高職學生對於課業並不十分專注，正值青春叛逆時期，學校特別安排各式社團，由教官室輔導，舉辦登山、溯溪、獨木舟等活動，寓教於樂；不僅強化鍛鍊體魄，讓學生之間學會互助、對班級與學校產生向心力，並潛移默化之中提升學生的愛國意識。
另外，花蓮高工教官室多年來努力推廣防制學生藥物濫用的活動，與往年不同的是，108年度進行跨處室通力合作，展現更加豐富的成果。
主任教官蘇浩然表示，利用課餘時間帶領學生到多個國小幼兒園從事反毒繪本教育，藉此親近民眾；在校內成立情境教室，讓學生了解毒品的危害與拒絕毒品的誘惑。
另外，帶領「紫錐花社」與「春暉社」社團學生參訪法務部矯正署花蓮監獄、海巡署等單位，認知國家的反毒決心與緝毒流程，強化反毒意識。
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