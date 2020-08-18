淡水產學青創中心開工 讓學生融入產業

亞東技術學院在新北市淡水區新市鎮的淡水校區產學合作暨青創中心今(18)日舉行開工典禮，遠東集團董事長徐旭東希望進行產學合作，讓學生能融入產業，而青創中心更有輕軌連接捷運，交通便利性，徐旭東更大讚淡水的好環境。

亞東技術學院校長黃茂全表示，這次是與華夏科技大學合作，將建置一棟地下1層、地上3層建築物，總樓地板面積約4,070.00㎡，預計2021年5月完工，結合產學資源、業師和產業經營模式等創客所須資源，培育師生創業，打造實際生產線，從設計、打樣到生產讓學生更融入產業。另外還會成立創客中心，還有學生宿舍。

新北市副市長謝政達表示，市府教育局過去當中的職業教育科，就是在培育更多技職專學人材，讓職業教育向上提升。

亞東技術學院表示，校園發展與建設除注重軟、硬體設施，拓展為學生宿舍及進駐廠商提供生產業實習的新據點。