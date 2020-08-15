科大生教小學生雷射雕刻 東澳鎮門牌添創意

台科大行動工程師團隊前進宜蘭東岳部落，東澳國小學童一起用雷射雕刻機製作創意門牌，將在地文化融入街景中。 東澳國小校長鄔誠民說，東澳各鄰各有特色，未來將鼓勵學童和家中長輩訪談，選出不同的門牌代表意象，不論是飛魚或獵人圖像，都能讓孩子和旅客更認識這所學校。

飛魚是東澳特色料理，東澳國小多年來為籌措射箭隊訓練暨比賽相關經費，師生合作製作飛魚產品來義賣。為結合這項特色，台科大表示，團隊用雷射雕刻機，教導東澳國小學童設計獨一無二的創意門牌，將門牌融入飛魚等特色元素，讓小朋友參與街景的改造，同時也可以學習雷射雕刻的知識概念。

台灣科技大學機械系學生郭永詮負責這次雷射雕刻與3D列印工作坊教學，教導學童製作門牌與吊飾作品。郭永詮說，小朋友只要在紙上繪圖，再把圖片掃描進電腦中，就能透過軟體進行雷射雕刻，自己動手完成作品，很有成就感。

台科大行動工程師團隊還在東澳國小挖建一座生態渠道，引進東岳湧泉進入校園，作為踏水遊憩和生態環境教育場域。另也將小學裡的魚池打造為魚菜共生系統，透過養魚的排泄物來種菜，不必另外施肥。

參與生態渠道建置的台科大機械系學生陳豈銘說，挖渠道的過程比想像中複雜，要先鋪磚、上防水布、鋪水泥砂漿，最後還要進行美化作業。陳豈銘表示，一開始真的什麼都不會，甚至連磚要怎麼鋪都不知道，很開心因為參與行動工程師計畫，有機會接觸機械系本科專業以外的領域，雖然辛苦，但都是全新的體驗和學習。