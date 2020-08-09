領鄉村小校變近萬人全國最大高職！他獲技職教育貢獻獎

近幾年政府力推的再生能源使用，國內不少大學已邁開積極腳步，聖約翰科技大學證明了淡水也是一個相當不錯的發電環境，從2018年開始聖約翰科大積極裝設屋頂太陽能板，覆蓋率已經超過了八成，學校沒有出資，到今年總設置容量已經達到1200瓩。

2020-07-30 22:25