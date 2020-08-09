領鄉村小校變近萬人全國最大高職！他獲技職教育貢獻獎
高雄中山工商董事長陳國清，今年榮獲教育部第五屆技職教育貢獻獎。位於高雄大寮區的中山工商，在40幾年前只是個47人的迷你小校，現在則是學生數近萬人的全國最大高職，陳國清建構出「一切以學生為中心」的教育學園，讓學子找到方向與興趣，勇於創新與突破。
教育部長潘文忠稱讚陳國清深耕技職教育40多年，培育無數菁英，扮演技職領航者角色，足堪高職學校表率，獲獎實至名歸。
陳國清63年接掌中山中學，當時學生只有47人，他勵精圖治，看好技職教育發展，改制為「中山工商」。40多年來從不懈怠，率領團隊打造出培育技職菁英的搖籃，校友如今在各領域發光發熱。中山工商鼎盛時期學生數超過1萬人，近年來因少子化衝擊，稍有下降，但仍然是全國最大高中職。
校長林昭億表示，陳董事長曾獲金鐸獎、弘道獎、師鐸獎及第一屆教育部校長領導卓越獎等殊榮。今年教育部技職教育貢獻獎個人組，只有三位獲獎，兩位是科大教授，只有陳董事長來自高職端，全校師生和校友們均感與有榮焉。
林昭億表示，中山工商在陳國清領航下，創下多項紀錄，包括全國技能競賽中餐烹飪七連霸；HVL高中排球甲級聯賽女子組12座金牌；107年全國高級中等學校專業群科專題及創意製作競賽，勇奪五群金牌，創新全國紀錄，109年「外語群」包辦金、銀、銅牌；學生葉家宇參加有科學奧林匹亞稱號「美國英特爾國際科技展覽會」，獲得大會內嵌式系統科三等獎，創下台灣首位高職生獲獎紀錄等。
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