快訊

美日政要來台陳時中「我負責」 包正豪：不懂他的邏輯

旅平險不保泛舟？ 其實最「意外」的部分也不保

領鄉村小校變近萬人全國最大高職！他獲技職教育貢獻獎

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄中山工商董事長陳國清，榮獲教育部第五屆技職教育貢獻獎。圖／中山工商提供
高雄中山工商董事長陳國清，榮獲教育部第五屆技職教育貢獻獎。圖／中山工商提供

高雄中山工商董事長陳國清，今年榮獲教育部第五屆技職教育貢獻獎。位於高雄大寮區的中山工商，在40幾年前只是個47人的迷你小校，現在則是學生數近萬人的全國最大高職，陳國清建構出「一切以學生為中心」的教育學園，讓學子找到方向與興趣，勇於創新與突破。

教育部長潘文忠稱讚陳國清深耕技職教育40多年，培育無數菁英，扮演技職領航者角色，足堪高職學校表率，獲獎實至名歸。

陳國清63年接掌中山中學，當時學生只有47人，他勵精圖治，看好技職教育發展，改制為「中山工商」。40多年來從不懈怠，率領團隊打造出培育技職菁英的搖籃，校友如今在各領域發光發熱。中山工商鼎盛時期學生數超過1萬人，近年來因少子化衝擊，稍有下降，但仍然是全國最大高中職。

校長林昭億表示，陳董事長曾獲金鐸獎、弘道獎、師鐸獎及第一屆教育部校長領導卓越獎等殊榮。今年教育部技職教育貢獻獎個人組，只有三位獲獎，兩位是科大教授，只有陳董事長來自高職端，全校師生和校友們均感與有榮焉。

林昭億表示，中山工商在陳國清領航下，創下多項紀錄，包括全國技能競賽中餐烹飪七連霸；HVL高中排球甲級聯賽女子組12座金牌；107年全國高級中等學校專業群科專題及創意製作競賽，勇奪五群金牌，創新全國紀錄，109年「外語群」包辦金、銀、銅牌；學生葉家宇參加有科學奧林匹亞稱號「美國英特爾國際科技展覽會」，獲得大會內嵌式系統科三等獎，創下台灣首位高職生獲獎紀錄等。

教育部 排球 潘文忠 少子化 奧林匹亞 師鐸獎

延伸閱讀

他投入鶯歌工商師徒制 獲頒教育部資深技藝師傅

教部推技職教育 頒獎木工老師傅

自閉症過動兒獲身障技能競賽麵包金牌 將代表台灣參賽

台中家商校長林怡慧校長遴選未出線 未來動向備受關注

相關新聞

中壢高商升學表現耀眼 雙胞胎姐弟同錄取國立科大　

今年大學考試入學及四技二專統測分發相繼於本月4日及7日放榜，桃園市中壢高商日校及進修部畢業生今年在繁星、甄選、登記分發表...

科技繁星改制 偏鄉生錄取大增

為縮小城鄉落差，技專校院設「科技繁星」入學管道，一○八學年起要求錄取繁星生不得再報甄選入學，不僅讓繁星報到率大幅提高，偏...

領鄉村小校變近萬人全國最大高職！他獲技職教育貢獻獎

高雄中山工商董事長陳國清，今年榮獲教育部第五屆技職教育貢獻獎。位於高雄大寮區的中山工商，在40幾年前只是個47人的迷你小校，現在則是學生數近萬人的全國最大高職，陳國清建構出「一切以學生為中心」的教育學園，讓學子找到方向與興趣，勇於創新與突破。

教部推技職教育 頒獎木工老師傅

「不管科技再怎麼發達，老師傅的手藝永遠都是第一！」教育部6日舉辦「第5屆技職教育貢獻及第9屆資深技藝師傅」頒獎典禮，授獎給擁有超過40年技藝的木工師傅、雕刻師、教育者，以及盈錫精密等產學合作公司。教育部長潘文忠說，資深師傅的精美手藝，是技職教育最好的示範。

台科大研發金屬玻璃鍍膜 半導體產品良率再提升

台科大材料系教授朱瑾團隊研發金屬玻璃鍍膜，只要在鑽石刀片上鍍覆金屬玻璃鍍層，就能降低摩擦力，減少切割時產生的脆裂現象，技...

參加勞動部雙軌訓練 科大生畢業前就晉身5星咖啡師

勞動部高屏澎東分署推動「雙軌訓練旗艦計畫」，正修科大學生徐台琳在畢業前，就從全台各地的咖啡好手當中脫穎而出，獲得麥當勞五...

台中神岡國中改制高工 培養機械人才

台中市神岡區神岡國中今年改制為「台中市立神岡工業高級中等學校」，是潭雅神地區唯一完全中學，也是中市完全中學中唯一工業類技...

南英新課程捏麵人工藝、翻糖捏塑傳承 創「食」代潮流

台南市南英商工餐管科融入在地文化特色，將捏麵人工藝納入新課程，繼續傳承指尖上的藝術；並結合正流行的翻糖造型蛋糕，再創技職...

協志工商停招轉型 新校長王安順接任承擔

少子化衝擊，嘉義縣創辦屆滿半世紀的民雄鄉協志工商，董事會去年決定停招3年轉型基金會，規畫辦理成人教育、長照及藝術學習校園...

聖約翰科大綠能校園 太陽能板覆蓋率達8成

近幾年政府力推的再生能源使用，國內不少大學已邁開積極腳步，聖約翰科技大學證明了淡水也是一個相當不錯的發電環境，從2018年開始聖約翰科大積極裝設屋頂太陽能板，覆蓋率已經超過了八成，學校沒有出資，到今年總設置容量已經達到1200瓩。

蛋糕命名「不為誰而做的冠軍」 她獲烘焙比賽MVP

頂新和德文教基金會從2017年推動「將才學堂」烘焙技職教育計畫，提供多家公益團體的高關懷青少年專業烘焙訓練，今舉辦第3屆...

太陽能結合魚菜共生 聖約翰科大空中花園完工

聖約翰科技大學挹注經費及資源下，行流系的張伯淞及企管系的張伯淯兩兄弟建置「魚菜共生系統」及「植物工廠」，今年更結合學校太陽光電優勢...

熱門新聞

只禁止陸生返台 林濁水：需要這樣嗎？

陸生來台政策髮夾彎 馬英九怒斥：太不像話了

雲科大勇奪德國紅點設計7座大獎 超智慧輪椅驚艷全場

清大史懷哲課輔前進古寧國小 小朋友說「英語好好玩」

閩南語認證考試登場 1萬3886人報名創新高

19歲以下免報名費 閩南語檢定報考人數創新高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。