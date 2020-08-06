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少子化招生難 宏國德霖科大一條龍方式突圍

攝影中心 / 記者陳柏亨／即時報導
宏國德霖科大會展系學生榮獲文化藝術薪傳獎。圖／宏國德霖科大提供
宏國德霖科大會展系學生榮獲文化藝術薪傳獎。圖／宏國德霖科大提供

技職教育長久以來被視為非主流，大部分的高職生畢業後對未來仍是茫然，宏國德霖科技大學對於這類學子，在工程、不動產、餐旅等3個學院、14個學系採取「一條龍」的學習方式，帶領著學生，一步步朝向「畢業即就業」目標挺進。

宏國德霖科技大學招生中心主任林昇立表示，如果對未來茫然，「進宏國德霖科大，絕對可以翻轉人生」。

林昇立說，宏國德霖科技大學有日間部和進修部，現有二技、四技、二專及五專等學制，並開設產學合作專班，適合各種需求的高職畢業生。

招生中心老師蔡顯榮表示，餐旅學院以打造台灣洛桑管理學院為目標，不動產學院則是全國唯一横跨建設開發、不動產經營、園藝造景的一條龍學院，緊抓住產業的脈動，成為孕育產業人才的溫床。

另外，工程學院因為學校鄰近在土城工業區內，宏國德霖科大學子能得天獨厚，就近進入資訊科技電子業學習，尤其在這工業區內還有業界的龍頭老大─鴻海集團，不少畢業生「就地就業非夢想」。

蔡顯榮表示宏國德霖科技大學是宏國關係事業，本是營造、餐飲界大老，能讓學生有最好的實習平台，把產業最新、最專業的技能，傳授給學生。餐旅學院在國外實習的足跡至港澳、韓國、日本、新加坡、澳洲、美加等國，學生實習不僅有薪資，還能透過國際移動學習異國文化、與國際接軌。

實習 薪資 少子化

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