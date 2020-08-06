教部推技職教育 頒獎木工老師傅

「不管科技再怎麼發達，老師傅的手藝永遠都是第一！」教育部6日舉辦「第5屆技職教育貢獻及第9屆資深技藝師傅」頒獎典禮，授獎給擁有超過40年技藝的木工師傅、雕刻師、教育者，以及盈錫精密等產學合作公司。教育部長潘文忠說，資深師傅的精美手藝，是技職教育最好的示範。

潘文忠6日在頒獎典禮上表示，資深職人的精美手藝及無私將個人經驗傳承的心態，能讓大家看見技職教育的光環。他說：「不管產業再怎麼發達、快速，老師傅的手藝永遠是第一。」獲獎者有投入該領域超過40年的木工師傅張明德及雕刻彩繪師劉溪北。

技職教育貢獻獎則由中山高工董事長陳國清、致理科大、城市科大講座教授尚世昌及饒達欽獲得。投入技職教育有40年的陳國清表示，或許技職教育不是多數人的首選，但卻是最能體現因材施教、有教無類意義的學校。「透過學用合一的課程、多樣的教學方式，引導每一位學生走向落實技能的目標。」

他強調，不管社會風氣如何，技職教育永遠是最高就業率以及開發創意最多的一群人，擁有非凡成就的學生比比皆是，也是讓台灣產業前進的重要體系。與勤益科大進行產學合作的盈錫精密也獲獎，打著黃領帶的總經理巫有崇拉著雙胞胎弟弟巫有捷一起上台領獎，2人長相神似。

主持人表示，大家可以從黃色領帶認出誰是哥哥，逗得現場眾人會心一笑。巫有崇則感性說：「我們來自南投鄉下，當初認為一技在身能行遍天下，所以選擇技職教育，也成功翻轉人生。」其公司目前是台灣第1、世界第3大螺帽工廠，也在疫情期間投入口罩製造，日產67萬片。

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