快訊

貝魯特大爆炸前後對比 民眾自發清理怒斥政府無能

聽新聞
test
0:00 / 0:00

教部推技職教育 頒獎木工老師傅

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
教育部長潘文忠（左）頒發獎項給與勤益科大產學合作的盈錫精密總經理巫有崇（中）、執行副總巫有捷（右）貢獻獎項。（photo by 施凱文/台灣醒報）
教育部長潘文忠（左）頒發獎項給與勤益科大產學合作的盈錫精密總經理巫有崇（中）、執行副總巫有捷（右）貢獻獎項。（photo by 施凱文/台灣醒報）

「不管科技再怎麼發達，老師傅的手藝永遠都是第一！」教育部6日舉辦「第5屆技職教育貢獻及第9屆資深技藝師傅」頒獎典禮，授獎給擁有超過40年技藝的木工師傅、雕刻師、教育者，以及盈錫精密等產學合作公司。教育部長潘文忠說，資深師傅的精美手藝，是技職教育最好的示範。

潘文忠6日在頒獎典禮上表示，資深職人的精美手藝及無私將個人經驗傳承的心態，能讓大家看見技職教育的光環。他說：「不管產業再怎麼發達、快速，老師傅的手藝永遠是第一。」獲獎者有投入該領域超過40年的木工師傅張明德及雕刻彩繪師劉溪北。

技職教育貢獻獎則由中山高工董事長陳國清、致理科大、城市科大講座教授尚世昌及饒達欽獲得。投入技職教育有40年的陳國清表示，或許技職教育不是多數人的首選，但卻是最能體現因材施教、有教無類意義的學校。「透過學用合一的課程、多樣的教學方式，引導每一位學生走向落實技能的目標。」

他強調，不管社會風氣如何，技職教育永遠是最高就業率以及開發創意最多的一群人，擁有非凡成就的學生比比皆是，也是讓台灣產業前進的重要體系。與勤益科大進行產學合作的盈錫精密也獲獎，打著黃領帶的總經理巫有崇拉著雙胞胎弟弟巫有捷一起上台領獎，2人長相神似。

主持人表示，大家可以從黃色領帶認出誰是哥哥，逗得現場眾人會心一笑。巫有崇則感性說：「我們來自南投鄉下，當初認為一技在身能行遍天下，所以選擇技職教育，也成功翻轉人生。」其公司目前是台灣第1、世界第3大螺帽工廠，也在疫情期間投入口罩製造，日產67萬片。

【更多精采內容，詳見

潘文忠 教育部

延伸閱讀

新課綱上路一年 高中師抗議過勞

新課綱上路高中教師過勞 今工會舉牌向潘文忠抗議

我論文造假全球第二？ 教長：取樣太少

論文風暴中續任校長 鄭英耀：中山大學不會讓大家失望

相關新聞

科技繁星改制 偏鄉生錄取大增

為縮小城鄉落差，技專校院設「科技繁星」入學管道，一○八學年起要求錄取繁星生不得再報甄選入學，不僅讓繁星報到率大幅提高，偏...

教部推技職教育 頒獎木工老師傅

「不管科技再怎麼發達，老師傅的手藝永遠都是第一！」教育部6日舉辦「第5屆技職教育貢獻及第9屆資深技藝師傅」頒獎典禮，授獎給擁有超過40年技藝的木工師傅、雕刻師、教育者，以及盈錫精密等產學合作公司。教育部長潘文忠說，資深師傅的精美手藝，是技職教育最好的示範。

台科大研發金屬玻璃鍍膜 半導體產品良率再提升

台科大材料系教授朱瑾團隊研發金屬玻璃鍍膜，只要在鑽石刀片上鍍覆金屬玻璃鍍層，就能降低摩擦力，減少切割時產生的脆裂現象，技...

參加勞動部雙軌訓練 科大生畢業前就晉身5星咖啡師

勞動部高屏澎東分署推動「雙軌訓練旗艦計畫」，正修科大學生徐台琳在畢業前，就從全台各地的咖啡好手當中脫穎而出，獲得麥當勞五...

台中神岡國中改制高工 培養機械人才

台中市神岡區神岡國中今年改制為「台中市立神岡工業高級中等學校」，是潭雅神地區唯一完全中學，也是中市完全中學中唯一工業類技...

南英新課程捏麵人工藝、翻糖捏塑傳承 創「食」代潮流

台南市南英商工餐管科融入在地文化特色，將捏麵人工藝納入新課程，繼續傳承指尖上的藝術；並結合正流行的翻糖造型蛋糕，再創技職...

協志工商停招轉型 新校長王安順接任承擔

少子化衝擊，嘉義縣創辦屆滿半世紀的民雄鄉協志工商，董事會去年決定停招3年轉型基金會，規畫辦理成人教育、長照及藝術學習校園...

聖約翰科大綠能校園 太陽能板覆蓋率達8成

近幾年政府力推的再生能源使用，國內不少大學已邁開積極腳步，聖約翰科技大學證明了淡水也是一個相當不錯的發電環境，從2018年開始聖約翰科大積極裝設屋頂太陽能板，覆蓋率已經超過了八成，學校沒有出資，到今年總設置容量已經達到1200瓩。

蛋糕命名「不為誰而做的冠軍」 她獲烘焙比賽MVP

頂新和德文教基金會從2017年推動「將才學堂」烘焙技職教育計畫，提供多家公益團體的高關懷青少年專業烘焙訓練，今舉辦第3屆...

太陽能結合魚菜共生 聖約翰科大空中花園完工

聖約翰科技大學挹注經費及資源下，行流系的張伯淞及企管系的張伯淯兩兄弟建置「魚菜共生系統」及「植物工廠」，今年更結合學校太陽光電優勢...

影／國內首間智慧型機器人才訓練基地 培育5師智慧人才

國立雲林科技大學獲教育部優化技職校院實作環境計畫，成立國內第一間智慧型機器人菁英人才訓練基地，教育部長潘文忠出席揭牌典禮...

台科大與精密工業廠簽約 投資5千萬研究綠色能源

台灣科技大學今天宣布與正崴精密工業合作，投入五年5000萬元產學合作計畫，共同研究機械、電子、物聯網、能源等各領域技術。利凌企業也捐贈台科大1000萬元發展校務，另有台科大校友翁昆湖捐贈1000萬元獎助學金，協助學生安心就學與出國交換。

熱門新聞

中小學行政大逃亡 全教總：別再讓老師兼處室組長

境外生解禁政策大轉彎 獨缺陸生 「當我們很好耍？」

內湖奧斯福爾幼兒園學費超收7萬還爆AB帳 北市開罰6千

仍不開放陸生入境 陸委會：對岸設政治障礙

境外舊生解封為何「排除陸生」？ 教部：陸委會有意見

陸生返台政策髮夾彎 陸委會：陸方要求證件不得寫國立

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。