快訊

菲疫情嚴峻 指揮中心：12日起菲國入境皆集中檢疫14天

新增1例境外移入病例 台女自菲律賓返國確診

新北三重商工 轉動人生的技職學府

聯合新聞網 / 新北訊

全球產業與社會脈動快速變遷，新北市立三重商工推動課程發展、技能專題與提供學生多元展能機會，校園還有專業級木地板的籃球場、排球場、網球場、田徑場。三重商工讓學生在校園內受到良好的教育，並享有專業的硬體設備，是所「轉動人生的技職學府」。

重視生活教育 了解多元文化

三重商工對於學生生活教育，強調團體合作力與班級向心力的培養，包含英語歌唱比賽、創意健康操比賽、校慶運動會，讓學生展現團隊精神，另外還有60個學生社團，提供學生多元展能的翻轉學習，培養孩子正當休閒、跨域學習的生活能力。

三重商工近幾年也與日本高校締結姊妹校，無論來訪或是組團至日本實地教育交流，培養學生外語溝通能力與了解國際多元文化；另外三重商工體育班的田徑與籃球校隊，也在全國賽或各項大小賽事，屢傳捷報、頻為新北市與為校爭光。

三重商工田徑隊成立於1994年，選手成績屢創國內運動界新紀錄。
三重商工田徑隊成立於1994年，選手成績屢創國內運動界新紀錄。

發展「工商實務」課程

三重商工有商管群（商業經營科、資料處理科、國際貿易科）、外語群（應用英語科）、機械群（機械科、製圖科、模具科、板金科）、動力機械群（汽車科）、體育班、特教服務群。在108課綱下，發展「工商實務」課程、「跨群多元選修」、「同群跨科選修」、「閱讀理解」等跨領域課程。

「工商實務」在商業實務課程提供工科學生學習基礎財報分析、跨境電商、職場基礎英文、行動APP，也提供商科學生實地體驗有汽車保養簡單維修、天車操作體驗、堆高機駕駛實習、電腦輔助製圖。以微課程串連主題式教學，提升學生域整合能力及創價能力。

工、商科技藝競賽成績亮麗，汽車技術職類金手獎宋睿彬(中)勇奪比賽獎品汽車一部。
工、商科技藝競賽成績亮麗，汽車技術職類金手獎宋睿彬(中)勇奪比賽獎品汽車一部。

跨群多元選修

「跨群多元選修」是透過整合各類群，進行「動力機械群、機械群」與「商管群、外語群」合作開發跨專業領域課程，運用分組合作、發表、實作及遊戲式等各種教學模式，激發學生多元創新及探究解決問題的能力。

工商實務課程的商管群學生跨域學習，商科學生到模具科實際駕駛堆高機。
工商實務課程的商管群學生跨域學習，商科學生到模具科實際駕駛堆高機。

同群多元選修

「同群跨科選修」強調學生的專業技術也強化學生實作技術，讓學生具備未來就業的相關技能。「閱讀理解」則是國文老師在課堂上教學生閱讀，並訓練學生資訊擷取、統整解釋、上台表達和省思評鑑的整體能力，讓學生精進理解與適應社會的能力。

工商各科學生參加「全國專題製作競賽」，屢屢抱回大獎。
工商各科學生參加「全國專題製作競賽」，屢屢抱回大獎。

發展國際教育

三重商工與德國戴特蒙多的技職學校締結姊妹校，除了兩國師生之雙邊互訪計畫，亦定期透過視訊進行課程交流，經由跨國、跨群科的專題作品研討，致力讓學生在專業技術和國際語言上與世界同步接軌、更具國際視野。

升好學就好業

除了課程以外，三重商工也重視適性發展，讓學生「升好學、就好業」，全國工商科技藝競賽、全國技能競賽、專題製作課程或國中技藝班的職業試探指導與競賽表現，都因為強力整合科大及業界資源，並運用新北市教育局「新北創新教育加速器計畫」資源，成績皆亮麗、斐然，師生在各領域表現皆「技職領航、成果輝煌」。

三重商工校友呂祖懿在國際技能競賽勇奪世界銀牌，為台灣爭光。
三重商工校友呂祖懿在國際技能競賽勇奪世界銀牌，為台灣爭光。

(新北市立三重商工 廣告)

日本 體育 108課綱

相關新聞

中壢高商升學表現耀眼 雙胞胎姐弟同錄取國立科大　

今年大學考試入學及四技二專統測分發相繼於本月4日及7日放榜，桃園市中壢高商日校及進修部畢業生今年在繁星、甄選、登記分發表...

科技繁星改制 偏鄉生錄取大增

為縮小城鄉落差，技專校院設「科技繁星」入學管道，一○八學年起要求錄取繁星生不得再報甄選入學，不僅讓繁星報到率大幅提高，偏...

新北三重商工 轉動人生的技職學府

「同群跨科選修」強調學生的專業技術也強化學生實作技術，讓學生具備未來就業的相關技能。「閱讀理解」則是國文老師在課堂上教學生閱讀，並訓練學生資訊擷取、統整解釋、上台表達和省思評鑑的整體能力，讓學生精進理解與適應社會的能力。

領鄉村小校變近萬人全國最大高職！他獲技職教育貢獻獎

高雄中山工商董事長陳國清，今年榮獲教育部第五屆技職教育貢獻獎。位於高雄大寮區的中山工商，在40幾年前只是個47人的迷你小校，現在則是學生數近萬人的全國最大高職，陳國清建構出「一切以學生為中心」的教育學園，讓學子找到方向與興趣，勇於創新與突破。

教部推技職教育 頒獎木工老師傅

「不管科技再怎麼發達，老師傅的手藝永遠都是第一！」教育部6日舉辦「第5屆技職教育貢獻及第9屆資深技藝師傅」頒獎典禮，授獎給擁有超過40年技藝的木工師傅、雕刻師、教育者，以及盈錫精密等產學合作公司。教育部長潘文忠說，資深師傅的精美手藝，是技職教育最好的示範。

台科大研發金屬玻璃鍍膜 半導體產品良率再提升

台科大材料系教授朱瑾團隊研發金屬玻璃鍍膜，只要在鑽石刀片上鍍覆金屬玻璃鍍層，就能降低摩擦力，減少切割時產生的脆裂現象，技...

參加勞動部雙軌訓練 科大生畢業前就晉身5星咖啡師

勞動部高屏澎東分署推動「雙軌訓練旗艦計畫」，正修科大學生徐台琳在畢業前，就從全台各地的咖啡好手當中脫穎而出，獲得麥當勞五...

台中神岡國中改制高工 培養機械人才

台中市神岡區神岡國中今年改制為「台中市立神岡工業高級中等學校」，是潭雅神地區唯一完全中學，也是中市完全中學中唯一工業類技...

南英新課程捏麵人工藝、翻糖捏塑傳承 創「食」代潮流

台南市南英商工餐管科融入在地文化特色，將捏麵人工藝納入新課程，繼續傳承指尖上的藝術；並結合正流行的翻糖造型蛋糕，再創技職...

協志工商停招轉型 新校長王安順接任承擔

少子化衝擊，嘉義縣創辦屆滿半世紀的民雄鄉協志工商，董事會去年決定停招3年轉型基金會，規畫辦理成人教育、長照及藝術學習校園...

聖約翰科大綠能校園 太陽能板覆蓋率達8成

近幾年政府力推的再生能源使用，國內不少大學已邁開積極腳步，聖約翰科技大學證明了淡水也是一個相當不錯的發電環境，從2018年開始聖約翰科大積極裝設屋頂太陽能板，覆蓋率已經超過了八成，學校沒有出資，到今年總設置容量已經達到1200瓩。

蛋糕命名「不為誰而做的冠軍」 她獲烘焙比賽MVP

頂新和德文教基金會從2017年推動「將才學堂」烘焙技職教育計畫，提供多家公益團體的高關懷青少年專業烘焙訓練，今舉辦第3屆...

熱門新聞

棄台大選亞大360萬入袋 女大生：國考補習費有著落

領鄉村小校變近萬人全國最大高職！他獲技職教育貢獻獎

放棄台大念亞大領360萬引熱議！女大生現身8點回應

清大史懷哲課輔前進古寧國小 小朋友說「英語好好玩」

極限村偏鄉國中 如何做到吸引實驗小學畢業生集體來讀

金門文化獎頒獎 傳承金門感動人心的文化故事

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。