新北三重商工 轉動人生的技職學府
全球產業與社會脈動快速變遷，新北市立三重商工推動課程發展、技能專題與提供學生多元展能機會，校園還有專業級木地板的籃球場、排球場、網球場、田徑場。三重商工讓學生在校園內受到良好的教育，並享有專業的硬體設備，是所「轉動人生的技職學府」。
重視生活教育 了解多元文化
三重商工對於學生生活教育，強調團體合作力與班級向心力的培養，包含英語歌唱比賽、創意健康操比賽、校慶運動會，讓學生展現團隊精神，另外還有60個學生社團，提供學生多元展能的翻轉學習，培養孩子正當休閒、跨域學習的生活能力。
三重商工近幾年也與日本高校締結姊妹校，無論來訪或是組團至日本實地教育交流，培養學生外語溝通能力與了解國際多元文化；另外三重商工體育班的田徑與籃球校隊，也在全國賽或各項大小賽事，屢傳捷報、頻為新北市與為校爭光。
發展「工商實務」課程
三重商工有商管群（商業經營科、資料處理科、國際貿易科）、外語群（應用英語科）、機械群（機械科、製圖科、模具科、板金科）、動力機械群（汽車科）、體育班、特教服務群。在108課綱下，發展「工商實務」課程、「跨群多元選修」、「同群跨科選修」、「閱讀理解」等跨領域課程。
「工商實務」在商業實務課程提供工科學生學習基礎財報分析、跨境電商、職場基礎英文、行動APP，也提供商科學生實地體驗有汽車保養簡單維修、天車操作體驗、堆高機駕駛實習、電腦輔助製圖。以微課程串連主題式教學，提升學生域整合能力及創價能力。
跨群多元選修
「跨群多元選修」是透過整合各類群，進行「動力機械群、機械群」與「商管群、外語群」合作開發跨專業領域課程，運用分組合作、發表、實作及遊戲式等各種教學模式，激發學生多元創新及探究解決問題的能力。
同群多元選修
「同群跨科選修」強調學生的專業技術也強化學生實作技術，讓學生具備未來就業的相關技能。「閱讀理解」則是國文老師在課堂上教學生閱讀，並訓練學生資訊擷取、統整解釋、上台表達和省思評鑑的整體能力，讓學生精進理解與適應社會的能力。
發展國際教育
三重商工與德國戴特蒙多的技職學校締結姊妹校，除了兩國師生之雙邊互訪計畫，亦定期透過視訊進行課程交流，經由跨國、跨群科的專題作品研討，致力讓學生在專業技術和國際語言上與世界同步接軌、更具國際視野。
升好學就好業
除了課程以外，三重商工也重視適性發展，讓學生「升好學、就好業」，全國工商科技藝競賽、全國技能競賽、專題製作課程或國中技藝班的職業試探指導與競賽表現，都因為強力整合科大及業界資源，並運用新北市教育局「新北創新教育加速器計畫」資源，成績皆亮麗、斐然，師生在各領域表現皆「技職領航、成果輝煌」。
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