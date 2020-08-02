科技繁星改制 偏鄉技高生以前五志願錄取科大率大增

為縮小城鄉教育資源落差，技專校院設「科技繁星」入學管道，108學年起要求錄取繁星生不得報名後續的甄選入學，偏鄉生以前五志願錄取科大的比率躍升到八成六，約增加30個百分點。技術型高中教師表示，這項改變避免頂尖生一次錄取多校，增加偏鄉生機會。科大教師則說，偏鄉生進國立科大後適應佳，成績不輸人。

技專校院招生策略委員會表示，科技繁星每年約釋出3000個名額，開放每所技高至多推薦15名學生，被推薦生三年要就讀同一所學校，三年成績排名在前30％。

招策會指出，107學年已對科技繁星進行第一項改制，將分發方式從兩輪改成四輪，縮短城鄉錄取差異。目前第一輪分發優先錄取各校推薦的成績第一名，第二輪為各校第二名，依此類推；前三輪都沒分發，再進到最後一輪分發，不按名次排序。

招策會說，108學年再進行第二項改制，規定錄取科技繁星的學生，不得再報考後續的甄選入學，但可參加考試分發。這項改變讓學生選填志願更謹慎，繁星報到率從五成至六成提升到八成以上，109學年報到率達八成二再創新高。

長期關注技專考招的松山家商退休教師張文昌表示，科技繁星因放榜時間早於甄選入學，不少頂尖高職生錄取後繼續「騎驢找馬」報考其他管道，

，占了偏鄉生錄取繁星的機會，最後又因為已循其他管道入學而沒報到。這導致繁星生報到率低，技專校院收不到偏鄉繁星生。

張文昌說，科技繁星改制後，報名此管道的明星技術型高中學生減少，考生如不是全校第一名，自知錄取機率不高，便考慮直接透過甄選入學進科大。相較之下確實增加偏鄉生錄取機會，達到繁星入學管道的最初目的。

外界憂偏鄉繁星生進頂尖科大後會適應不良，台北科技大學副校長楊重光表示，循此管道入學的學生幾乎都擇己所愛，對所學專業有興趣，學習動機自然提升，北科大繁星生無適應問題，且成績優秀。

因應108課綱上路，招策會宣布，111學年起科技繁星將有第三次改制，考生的比序項目由七項增為八項，新增「技能領域」作為第三比序。招策會說明，新課綱要求技高各科增加15到30學分的部定實作課，讓學生投入更多實習活動，並將成果列入科技繁星的甄選比序。

按招策會規畫，111學年起科技繁星的第一比序是考生在校前五學期學業平均成績的群名次百分比、第二比序是專業及實習科目成績、第三比序則比技能領域成績。第四為英文成績，第五為國文成績，第六為數學成績，第七是競賽、證照和語文能力檢定總成績，最後一項比學校幹部、志工、社會服務及社團參與總成績。