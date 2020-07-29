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太陽能結合魚菜共生 聖約翰科大空中花園完工

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
聖約翰科技大學打造「太陽能空中花園」，將發電提供魚菜共生設備用電，是校園有善循環的新亮點。 圖／紅樹林有線電視提供
聖約翰科技大學打造「太陽能空中花園」，將發電提供魚菜共生設備用電，是校園有善循環的新亮點。 圖／紅樹林有線電視提供

聖約翰科技大學挹注經費及資源下，行流系的張伯淞及企管系的張伯淯兩兄弟建置「魚菜共生系統」及「植物工廠」，今年更結合學校太陽光電優勢，打造「太陽能空中花園」，將發電提供魚菜共生設備用電，是校園有善循環的新亮點。

聖約翰科技大學行流系張伯淞及企管系張伯淯兩兄弟將新埔共創基地頂樓打造成「太陽能空中花園」，結合學校太陽光電優勢及兩兄弟魚菜共生專長，賦予頂樓花園嶄新風貌。師生不僅可以在這裡喝咖啡、賞花賞鳥、遠眺無敵海景，更能觀賞錦鯉、鱘龍魚及採摘無毒蔬菜，成為校園內的「開心農場」。

聖約翰科大更成為全台灣大學設置綠能發電容量第二多的學校，也是北部唯一最多太陽能板設置的大學，特別建置「太陽能空中花園與無毒魚菜共生系統」。

聖約翰科大校長艾和昌表示，不但兼顧美觀，還具有教育性質，搭配學校在太陽光電領域的優勢，可讓「太陽能空中花園」成為學校一個新亮點。

聖約翰企管系張伯淯表示，聖約翰共生系統、植物工廠及太陽能空中花園，每一項所需要的技能完全不同，運作過程中會遇到無法預期的突發狀況，不但考驗兄弟兩人思考與解決問題的能力，最重要的是，兩人在大學裡培育了魚菜共生相關領域的基本技能，畢業後可以直接就業，不但是校園一處能源有善循環，更打造校園亮點。

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