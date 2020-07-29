進軍5+2產業 工研院與科大合作培育智慧製造人才

檯面下談論多年，觸動技職圈敏感神經的議題，近日浮上檯面——是否開放「高中應屆畢業生」報考統一入學測驗、升學管道甄選入學及聯合登記分發？如果開放，將是技職高教端跟一般大學走向合流的一步。換句話說，科技大學不再是以高職生為主體的高等教育，一般大學同樣也非高中生專屬。這或許符合未來教育發展趨勢，卻違反高職教學現場的認知。

2020-07-07 11:31