進軍5+2產業 工研院與科大合作培育智慧製造人才
智慧製造是5+2產業之一，工研院與龍華科技大學昨天宣布合作開設智慧製造應用與機器深度學習培訓班、電路板（PCB）製程工程師實作培訓班。課程由基礎開始教起，學生出席率達八成，並完成專題製作，就能領取工研院核發的培訓證書。
龍華科大校長葛自祥表示，AI人工智慧、5G時代來臨，智慧數據與高速運算等科技，引領各種商業或營運模式的創新，廠商對於人才需求也與時俱進，相關領域人才將成重點網羅對象，因此與工研院合作開設專班。
葛自祥說，電路板製程工程師實作培訓班由基礎課程開始，課程涵蓋印刷電路板佈局（電路板線路設計、PADS軟體使用、相關專業證照介紹）、印刷電路板製作（電路板產業介紹、電路板材料特性、電路板製程流程、電路板品質要求）、雛型製作與量測實作（機台原理、電路板製作、電路板特性量測）、印刷電路板檢測實作（機台原理、電路板切片檢測、初級失效分析）、智慧製造實作（組裝焊接、智慧製造概論、數據分析與製程優化）。學生出席率達八成，並完成專題製作，就能領取工研院核發的培訓證書。
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