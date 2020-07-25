台科大與精密工業廠簽約 投資5千萬研究綠色能源
台灣科技大學今天宣布與正崴精密工業合作，投入五年5000萬元產學合作計畫，共同研究機械、電子、物聯網、能源等各領域技術。利凌企業也捐贈台科大1000萬元發展校務，另有台科大校友翁昆湖捐贈1000萬元獎助學金，協助學生安心就學與出國交換。
台科大表示，正崴10年前就和台科大成立聯合研發中心，已共同完成超過70件合作專案，現合約期滿後，再與台科大展開五年5000萬的產學合作，將以能源、綠色環保技術、模具、機械、電子、聲學、光學、自動化控制、物聯網等領域為研究核心，並且提供台科大學生實習機會，共同培育技術人才。
正崴表示，兩方過去10年的合作主要針對技術開發與員工教育訓練，進行物聯網2.0智慧應用服務平台、紅外光靜脈掃描器技術開發、電池模組效率提升等專案。正崴持續加強與台科大的合作關係，在模具、自動化、能源等領域持續深耕，也將針對物聯網、AR／VR、5G等新技術進行合作。
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