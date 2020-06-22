防疫新生活自行車廠商需人力 機電科建教班就業沒煩惱

新冠肺炎肆疫情讓全球邁入防疫新生活，造成自行車業大賣。國內與中山工商機電科建教合作的維樂工業等8家公司，業績呈井噴式成長，訂單及人力需求大增，建教生就業管道順暢，只要肯努力，不愁找不到工作。

中山工商校長林昭億表示，維樂工業、維格工業、今國光學、鋐光實業、華鏞機械、東元電機中壢廠、慶達科技及隆山元等8家企業，都與校機電科建教合作。這項建教合作經教育部考核，連續5年榮獲最高評等一等佳績，得到合作廠家、學子及家長肯定，也解決很多家庭經濟困境及學生求學問題。

實習處主任廖家新表示，像鋐光實業成立40年，目前以國外訂單居多，主要生產自行車腳踏板及車頭碗、五通碗組、前叉、登山用掛勾等，能熱處理加工、CNC加工、電鍍加工、鋁壓、鍛造、塑膠射出、烤漆等，自製率達九成以上，供學生多元化學習。公司積極投入智慧製造，後續帶動上下游產業進行數位化、數據化管理，打造「智能聚落」，讓台灣自行車產業優勢延續。

在鋐光實習的機電二年級生李文發說，父親早逝，經濟重擔都靠外配的母親打零工。他甚至假日刻意晚起床，只為省下一頓早餐錢，現在透過建教合作津貼所得已能自給自足，不用母親操心。