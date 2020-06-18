疫情阻擋出國行程 科大生另類「放假計畫」獲設計獎

台灣科技大學表示，該校今年有九件作品獲2020金點新秀設計獎，獲獎件數居全國之冠。設計系學生馬世宇、洪鵬凱的「放假計畫」獲社會設計類獎項，他們透過網路聊天機器人與任務包，讓使用者在城市中跟隨線索解謎，完成遊戲給予的各種任務，藉此暫時抽離原有生活，不出國也能有充分休息放假的感受。

馬世宇說，至今有超過40個參與者體驗實際活動，使用者可以選擇與本身個性迥異的人格角色來體驗遊戲，執行像是前往某間書店選一本從沒看過的書、獨自參訪廟宇等任務，換個角度檢視自己，度過充實有意義的假日。他表示在設計遊戲及體驗的過程中，他也學會放慢腳步觀察路人、路過的小店，用不同的視角認識這座城市。

台科大設計系劉佳蓉、杜浩瑋的「島民的暑假作業」獲包裝設計類獎項，兩人表示他們喜歡海洋，有感於台灣四面環海，擁有豐富美麗的海洋資源，許多民眾仍對海岸及海洋陌生。政府開放海洋，「島民的暑假作業」透過創作沙畫、沿海景點圖卡等體驗方式，讓身在台灣這座島的人們願意多親近海洋，更認識台灣的海岸。

「島民的暑假作業」蒐集來自全台本島及離島等22處的海沙，像是利用東北角、澎湖、花東海岸的沙子，製成獨特的沙子色票，讓使用者欣賞各地沙灘的顏色變化。此外也將龜山島、三仙台等沿海景點製成12款沙畫明信片，使用者可以親自走訪各地沙灘蒐集不同顏色的沙子來完成沙畫創作。