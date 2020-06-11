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教部鼓勵招收農工學生 科大：問題在高職

聯合報 / 記者潘乃欣／台北報導
餐飲系很受學生青睞，因人才培育過剩，教育部禁止技專校院餐旅群科增設新系，名額也不能增加。 圖／聯合報系資料照片
餐飲系很受學生青睞，因人才培育過剩，教育部禁止技專校院餐旅群科增設新系，名額也不能增加。 圖／聯合報系資料照片

因人才培育過剩，教育部一○四學年起宣布禁止技專校院餐旅群科增設新系，名額也不能增加，一○九學年再禁止表演藝術群科增設新系；但鼓勵學校將名額挪用至符合政府發展方向的農、工群科。科技大學校長直指，若高職群科招生時不跟進調整，大學端根本招不到農、工類的學生。

教育部國教署則表示，已同步規定各高職餐旅科班級數不得高於前一年，至於農工群的班級數則不能低於前一年。

教育部禁止技專校院增加特定類科名額，高職端招生情形卻相反。教育部國教署官員指出，近年私立高職申請增調科班的數量不少，通常是減招商管群，改招能吸引學生就讀的設計、藝術等群科；少有學校增設農、工類科。

中興大學附屬台中高農校長蔡孟峰說，設農科要有土地，工科要有工廠，私立高職不易增設，過去一直都是公立高職才設有相關類科。不過近年因少子化，政府不鼓勵高職任何一科提高名額。

松山家商退休教師、全教總政策部副主任張文昌也說，私立學校基於經費、學生就讀意願等考量，通常會增設設計、餐旅科。這些群科對應的產業仍釋出職缺，不至於讓學生失業，在招生和就業仍有一定市場。

龍華科技大學校長、技專校院招策會副主委葛自祥說，國立技專校院確實將招生名額移往農、工類科。但對招生壓力大的私立科大來說，農、工類高職生人數未增，大學端加開名額也找不到人，推估不少學校都將名額寄存起來，往後招生回穩，再向教育部拿回。

葛自祥表示，增加高職端學生才是政策成功關鍵，只要高職端農工類生源變多，科大端自然會增設農、工科系名額。他建議政府鼓勵公立高職配合政策，同時補助私立高職加辦農工類科。

從學生端來看，葛自祥分析，當前不少學生偏好與「吃喝玩樂」有關的服務業類科，呼籲政府編列獎學金、生活補貼金，比照傳統的師資培育公費名額，提供給選讀農、工的學生，相信能吸引多一些學生來就讀。

教育部日前公告，一一○學年技專校院招生總量比照一○九學年，持續禁止餐旅和藝術類科增設。各校都可申請農、工領域科系停招，但停招名額只能留用到這兩個群科。

教育部 科大 餐飲 私校

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