寶晶能源與屏工產學合作 培育光電維修人才

屏東縣政府針對轄內地層下陷及不利耕作區域，推動大規模太陽光電計劃。得標的寶晶能源將與屏東高工簽訂合作備忘錄，這將是全台第一個落實太陽光電產學合作計畫。

屏東縣政府針對轄內地層下陷區及不利耕作區，推動大規模太陽光電計劃，以800MW發電容量為目標，由寶佳集團與前國際票券總經理蔡佳晋合作成立寶晶能源，獲遴選為合格專案輔導廠商。

寶晶能源預計未來3年內在屏東縣林邊鄉、枋寮鄉等鄉鎮建置300MW以上的太陽光電電廠，11日將與屏東高工簽訂合作備忘錄，宣布啟動太陽光電人才培育計畫，由寶晶能源的機電及土木工程專業人員培訓，養成屏東在地太陽光電維運專才。

寶晶能源董事長蔡佳晋表示，藉由屏東縣政府推動100%綠電城市的目標，寶晶能源以永續經營、在地回饋理念，預計2022年達到300MW完工商轉，透過整合集團資源投入屏東在地太陽光電人才培育計畫，學生畢業後隨即進入寶晶能源就業，表現優異者有機會直接留任。

蔡佳晋表示，台灣有98%能源仰賴進口，發展太陽光電既是能源轉型趨勢也是產業發展契機，讓台灣提升能源自主，林邊鄉案場第1期即將完工商轉，因此現在就需要開始培育所需運維人才，代表寶晶能源是以長期經營心態深耕屏東。

蔡佳晋表示，配合寶晶能源屏東300MW電廠完工時程，與屏東高工合作，將成為全台第一個落實太陽光電建造、營運與維修人才在地培育的產學合作計畫。