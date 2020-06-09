瑞芳高工無飲料日 學生捐飲料錢做愛心

華山基金會受疫情影響捐款短收，瑞芳高工師生為此發起「無飲料日」活動，鼓勵同學別買飲料、捐出飲料錢，並在口罩上貼「飲料禁行」符號，募集款項將用於獨居長輩的端午關懷禮。

華山基金會基隆新北區市站長陳靜怡向中央社記者表示，華山基金會連續8年在端午節送給獨居長輩關懷禮盒，今年受到疫情影響，收到的捐款短收約4成，瑞芳高工師生為此發起「無飲料日」活動，在8日、9日共兩天，在福利社門口號召同學把要用來買飲料的錢改作捐款。

陳靜怡表示，參加的學生都充滿創意，有的人在飲料櫃前面舉牌阻擋同學買飲料，也有人在口罩上貼出「飲料禁止通行」的符號，兩天來共募集到約435張發票、新台幣6091元。

陳靜怡表示，這些款項將用來協助華山基金會服務獨居長輩的端午關懷禮，基隆新北區將送出約560份端午關懷禮，內含兩顆粽子及民生物資。

瑞芳高工校長顏龍源表示，藉由全體師生響應無飲料日活動，將手中零錢變成應景的粽子及民生物資送給長輩，希望由瑞芳高工做起，可以讓更多的學校一起響應「省一杯，助一老」的公益行動。

華山基金會表示，每份端午關懷禮為350元，目前尚缺4成經費，希望民眾也能響應公益，讓基隆新北區的560名長輩，都可以在端午節收到這一份心意，詳細捐款內容可向基金會聯絡。