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台科大學生設計高齡養生村 讓原民長者安心變老

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台科大建築系學生郭旻靄為烏來泰雅族部落設計養生村。圖／台灣科技大學提供
台科大建築系學生郭旻靄為烏來泰雅族部落設計養生村。圖／台灣科技大學提供

建築也能結合人文關懷，讓高齡族安心變老。台灣科技大學建築系4至8日在松山文創園區舉辦畢業展，系上學生郭旻靄為烏來泰雅族部落設計養生村，強調社區住戶的社交互動，且兼顧部落特色，將屋子架高，浴室與廚房等空間相互連通，讓長者在自己習慣的空間中生活。

郭旻靄說，他的外婆是泰雅族人，外公又年紀大了，讓她意識到高齡者照護問題，因此選擇烏來的泰雅族部落為基地，建築融入在地文化特色，強調住戶間的連結與社交互動，為長者規畫可安心老化的養生村。

南投的廬山溫泉區經歷風災重創，近年發現廬山北坡母安山有地滑風險，恐造成大規模山崩，導致當地遊客銳減產業沒落。台科大建築系學生吳疆提出在較為安全的區域建置「地景博物館」、「森林修復站」，除提振觀光，建築物間連接的索道也能作為災害發生時居民的撤離路徑，同時也在河道設置攔砂壩堤，保護下游的霧社水庫，在環保與工程間取得平衡。

吳疆表示，因為喜歡昆蟲，過去曾多次到廬山溫泉區研究鍬型蟲，明顯感受到那邊的蕭條與冷清，就連政府也計畫要遷村，他希望透過提出建築構想，為廬山溫泉區找到解套方法，有機會翻轉當地的命運。

基隆旭川河上與河爭地的問題存在已久，造成環境與居住安全的問題，在基隆長大的台科大建築系學生許芳儒針對旭川河上大樓提出階段性改善計畫，設計上保留現有大樓的柱子，將大樓改造成近水公園與模組化房屋，可作為漁市、餐廳、住宅、共享辦公空間等使用。

許芳儒表示，建築中融入許多基隆舊時代的官道古街特色，也因應當地人生活需求做設計，像是保留了崁仔頂漁市的漁市空間、過濾汙水的系統等等，達到與河共生的理想。

建築 基隆 溫泉

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