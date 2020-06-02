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稻江將停辦學生要求原校畢業 教團：辦學不能隨時喊停

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
稻江科技暨管理學院。本報資料照片
稻江科技暨管理學院。本報資料照片

嘉義的稻江科技暨管理學院5月中突然宣布8月起停招 停辦，師生一個不留，教育部至今逾半個月未核定，百餘個學生組自救會，今出面抗議拒絕轉學安置，要求原校畢業。全國私校工會理事長尤榮輝對此表示，辦學不是開餐廳，不能說停就停。教育部也應確實督導該校依法辧理退場，不能讓稻江學院背棄師生的作為成惡例。

尤榮輝表示，稻江學院貿然宣布停招停辦，若不是對法令無知就是藐視法令，全國私校工會呼籲稻江學院遵守法令，依部訂程序先申請停招並按部就班完成照顧好所有師生權益後始申請停辧。

尤榮輝表示，私立學校是依私校法規定要件及程序，並向主管機關申請獲准後設立，停辦仍應依私校法第70條審慎評估後，報經學校主管機關核定後始得停辦。不過稻江未經完成法定程序，突然宣布8月1日起停招停辦，並宣告「師生一個不留」，隨後對教師祭出優退辦法，藉此宣示學校已無辦學意願。校方如此突兀粗暴作為，已讓師生陷入恐慌，並引發學生抗議，顯示校方未盡照顧學生受教權責任，明顯失職。

尤榮輝說，學生入學時就與學校間有契約關係，稻江學院無論依法、依道義，或依教育良心都有責任繼續辦學到最後一位學生畢業離校。今日學生集結抗議並訴求「原校畢業」只是最卑微的要求，期待教育部及學校能基於教育良心及責任，盡速答覆並承諾學生可以在原地原校讀到畢業。

若學校有責任照顧所有學生到畢業，則此時也不應全面勸退或資遣教職員，呼籲學校鼓勵有意願繼續任教的教師，讓他們留任到學生畢業。

少子化造成私校經營困難，新版私校退場條例恐助長私校主動停招停辦風氣，呼籲教育部儘速推動完成私校退場條例立法工作，以避免越來越多私校主動宣布「自我了斷」造成紛爭。

教育部 自救會

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