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全國統測資電類榜首 員林崇實學霸偶像是張忠謀

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
今年統測電機與電子群資電類全國榜首李育維（中）是國立員林崇實高工資訊科學生，將效法偶像張忠謀的毅力，繼續努力；同班同學劉秉威（左）多益測驗730分，家具設計科學生李友翔寫下科內最高分的歷史紀錄。記者簡慧珍／攝影
今年統測電機與電子群資電類全國榜首李育維（中）是國立員林崇實高工資訊科學生，將效法偶像張忠謀的毅力，繼續努力；同班同學劉秉威（左）多益測驗730分，家具設計科學生李友翔寫下科內最高分的歷史紀錄。記者簡慧珍／攝影

「求學過程不能自滿，一定要放眼校外，保持精進的動力。」國立員林崇實高工資訊科「學霸」李育維，即使過去兩年多學業成績始終保持班上前三名，也不敢鬆懈，今年統測以730分，拿下電機與電子群資電類全國榜首，也寫下崇實改制工科以來的資訊科首位榜首。

和李育維一樣的崇實家具設計科應屆畢業生李友翔，在班上成績屬一屬二，也是不斷精進，在家做木工，把實做經驗轉化為設計圖案，統測專業科目（二）術科測驗86分，總分604.5分，創下家具設計科創科40年的最高分紀錄。

李育維的國中教育會考成績5A，可以入學國立明星高中和北部明星高工，但他選擇就近入學位在住家不遠的國立員林崇實高工。「在班上、科裡的學業成績很好，不代表有足夠競爭力跟校外學生拚搏。」李育維說，他的偶像是台積電創辦人張忠謀，他效法偶像創辦事業的毅力，自己持續精進，從複習找到還不是很懂的地方，並讓自己更熟悉已經了解的細節。

李友翔國中時看網路木工影片，對木工產生興趣，進入崇實家具設計科學習製造和設計，經常買木料在家練習，自訂完成時間，自我要求相當高。統測專業科目有畫圖，他把實做經驗轉入畫設計圖，果然「有做有差」，專二術科測驗成績比一般考生高出20分，過去兩年多的辛苦有了代價。

李育維的同學劉秉威，自覺國中時期不夠努力，升上高工加倍學習，統測拿到625分，值得一提的是許多高工學生對學英文感到困難，劉秉威課後看英文影集、電影，關注國外體育賽事，並閱讀英文書籍和雜誌，充實英文聽、讀能力，多益考試取得730分。

校長吳貽誠說，崇實的國立大學升學率破55%，辦學績效獲家長和學子肯定，成為很多國中畢業生優先選擇的目標，李育維兩年多前沒去台中讀明星高中，今年放棄繁星推甄，否則可升學交大電子系，現在李育維確定升學台科大電子工程系，劉秉威可望升學同一學校，李友翔也以台科大建築系為目標，這三名學生表現為學弟學妹樹立良好楷模。

國立員林崇實高工出了今年統測電機與電子群資電類全國榜首李育維（左三），同班同學劉秉威多益測驗730分，家具設計科學生李友翔寫下科內最高分的歷史紀錄，校長吳貽誠和教師同感驕傲。記者簡慧珍／攝影
國立員林崇實高工出了今年統測電機與電子群資電類全國榜首李育維（左三），同班同學劉秉威多益測驗730分，家具設計科學生李友翔寫下科內最高分的歷史紀錄，校長吳貽誠和教師同感驕傲。記者簡慧珍／攝影

升學 統測

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