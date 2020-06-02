全國統測資電類榜首 員林崇實學霸偶像是張忠謀

「求學過程不能自滿，一定要放眼校外，保持精進的動力。」國立員林崇實高工資訊科「學霸」李育維，即使過去兩年多學業成績始終保持班上前三名，也不敢鬆懈，今年統測以730分，拿下電機與電子群資電類全國榜首，也寫下崇實改制工科以來的資訊科首位榜首。

和李育維一樣的崇實家具設計科應屆畢業生李友翔，在班上成績屬一屬二，也是不斷精進，在家做木工，把實做經驗轉化為設計圖案，統測專業科目（二）術科測驗86分，總分604.5分，創下家具設計科創科40年的最高分紀錄。

李育維的國中教育會考成績5A，可以入學國立明星高中和北部明星高工，但他選擇就近入學位在住家不遠的國立員林崇實高工。「在班上、科裡的學業成績很好，不代表有足夠競爭力跟校外學生拚搏。」李育維說，他的偶像是台積電創辦人張忠謀，他效法偶像創辦事業的毅力，自己持續精進，從複習找到還不是很懂的地方，並讓自己更熟悉已經了解的細節。

李友翔國中時看網路木工影片，對木工產生興趣，進入崇實家具設計科學習製造和設計，經常買木料在家練習，自訂完成時間，自我要求相當高。統測專業科目有畫圖，他把實做經驗轉入畫設計圖，果然「有做有差」，專二術科測驗成績比一般考生高出20分，過去兩年多的辛苦有了代價。

李育維的同學劉秉威，自覺國中時期不夠努力，升上高工加倍學習，統測拿到625分，值得一提的是許多高工學生對學英文感到困難，劉秉威課後看英文影集、電影，關注國外體育賽事，並閱讀英文書籍和雜誌，充實英文聽、讀能力，多益考試取得730分。