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大學寺廟合作 南鯤鯓與正修科大齊營造文化特色

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南北門南鯤鯓代天府今與正修科大簽署藝陣文化合作意向書，未來將深化合作。圖／南鯤鯓代天府提供
台南北門南鯤鯓代天府今與正修科大簽署藝陣文化合作意向書，未來將深化合作。圖／南鯤鯓代天府提供

台南北門南鯤鯓代天府今與正修科大簽署藝陣文化合作意向書，希望引起大學資源，期以匯集整合彼此資源，進行傳統藝陣文化傳承與創新推廣進行交流結盟。

該藝陣文化合作意向書由南鯤鯓代天府董事會董事長王連興、副董事長兼任總幹事侯賢遜、常務監事吳朱福與正修科大校長龔瑞璋率領副校長鄭舜仁率領雙方人員與會。

會後雲嘉南濱海國家風景區管理處與南鯤鯓代天府，也邀請正修科大藝陣團隊，擔任今年鯤鯓王平安鹽祭開幕主場表演，雙方未來將有一系列合作方案營造不一樣寺廟特色。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜說，南鯤鯓代天府有台灣王爺總廟稱謂，已榮獲「國定古蹟」、「國家重要民俗」國家級有形文化資產及無形文化資產暨米其林綠色旅遊指南三星級景點，長期投入民俗藝術文化推廣，已有具體成果。

正修科大校長龔瑞璋表示，學校藝陣團隊近年積極參與產、官、學界辦理各項活動與展演，如參與鯤鯓王平安鹽祭、高雄燈會藝術節、全國大專運動會表演，學生展現創意、熱情，積極參與社區活動與資源整合，獲得外界肯定。

台南北門南鯤鯓代天府今與正修科大簽署藝陣文化合作意向書，南鯤鯓總幹事侯賢遜（右二）、正修科大校長龔瑞璋（左二）代表雙方簽名。圖／南鯤鯓代天府提供
台南北門南鯤鯓代天府今與正修科大簽署藝陣文化合作意向書，南鯤鯓總幹事侯賢遜（右二）、正修科大校長龔瑞璋（左二）代表雙方簽名。圖／南鯤鯓代天府提供

南鯤鯓代天府 文化資產 國定古蹟

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